Ugens gæsteanbefaler:

Mette Thybo, direktør for Fjord&Bælt i Kerteminde og Naturama i Svendborg.

1 Debatkaravanen Flemming Jensen

Der er et par gode bud på foredrag i den næste uge. Et af dem er med Flemming Jensen, der har humor, men også bid. Her under valgkampfeberens rasen er en debataften med ham og hans to indbudte politikere så aktuel og spændende som nogensinde. Mon klimaet bliver et tema? Naturen? Det bliver helt sikkert sjovt!

Kulturmaskinen, Odense, mandag 25/3 kl. 19.

2 Udendørstræning

Motion giver energi. Jeg elsker motion kombineret med en god oplevelse. Udendørs street fitness tilpasset omgivelserne lyder som en spændende og sjov ny måde at få motion på, hvor alle kan deltage. Jeg tager en med, så vi får en fælles oplevelse ud af det.

Storms Pakhus, Odense, tirsdag 26/3 kl. 16.45.

3 Trav afsted!

Øhavsstien ligger og venter på besøg! Jeg er i gang med at gå på travestierne fra Falsled til Langeland - en lille tur ad gangen med nogle venner og familie. Det er en fantastisk natur, vi har på Sydfyn, utroligt afvekslende og smuk med flotte huse, gårde og landsbyer. Man bliver totalt begejstret! Den næste tur vil vi slutte på Vester Skerninge Kro med et lille måltid mad, der er meget hyggeligt.

Læs mere og se ruter på www.naturturisme.dk

Kulturskribent Stine Gjelstrup Hansen anbefaler:

1 Middelalderens rolle

Jeg er faldet hovedkulds direkte ned i fantasy-genrens helt store omdrejningspunkt for tiden: Den amerikanske tv-serie Game of Thrones. Jeg er derfor ved at sluge alle syv sæsoner igen igen, inden den ottende sæson rammer dansk jord til april. Middelalderen er det helt store omdrejningspunkt i serien, og på tirsdag kaster museumsinspektør ved Nyborg Slot, Nicolai Knudsen, lys over dens rolle i tv-serien.

Polymeren, Årslev, tirsdag 26/3 kl. 19.

2 EU & me

EU er en svær størrelse for mig: en stor bureaukratisk instans, der laver love om alt fra krumme agurker til told- og konkurrenceregler. Jeg har ofte brug for at se tingene visuelt, førend de giver mening, og den kombination har OFF formået at skabe, når de kombinerer ordene fra politikeren Dan Jørgensen med kortfilm.

Glamsbjerg Biograf, søndag 24/3 kl. 15.

Café Biografen, Odense, mandag 25/3 kl. 16.

Bio Langeland, tirsdag 26/3 kl. 19.

3 Læsemesse

Jeg knuselsker en god krimi, og jeg er derfor henrykt over, at årets tema på AssensBibliotekernes læsemesse er krimier. Den populære krimiduo Jeanette Øbro og Ole Tornbjerg holder et foredrag om deres krimier, og bagefter kan man summe rundt blandt messens forskellige stande, hvor man kan opsamle viden om digitale litteraturfællesskaber, bogblogs og få en anbefaling eller to til en god krimi.

Vissenbjerg bibliotek, torsdag 28/3 kl. 18.30.