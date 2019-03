Ugens gæsteanbefaler:

Vini Iuel, godsejer og jazzsangerinde, Kerteminde.

1 En lille perle

Villa Tårnborg rummer en spændende del af Svendborgs historie og er opført af den navnkundige familien Weber i 1887, som bl.a. brugte den som sommerbolig, og i 2012 flyttede Galleri DGV så ind. Galleriet præsenterer nutidskunst af højeste kaliber i enestående rammer. Udstillingen "Winterreise" vil jeg nyde at kombinere med en gåtur i det smukke område lige ned til Svendborgsund, med udsigter og natur, man bliver et lidt bedre menneske af at færdes i.

Galleri DGV, Svendborg, kan opleves frem til søndag 31/3.

2 De Onde

Nok ikke overraskende har jazz en stor plads i mit hjerte, og jeg har slæbt mine børn med til mange herlige børnejazzkoncerter. Nu er de i en anden tid i livet, så jeg vil gribe nogle andres børn og tage dem med til koncert med "De Onde": fire sortklædte superhelte med bl.a. Tobias Trier og Carl Quist Møller. Det bliver helt sikkert en stor oplevelse!

Giant Steps, Svendborg, søndag 24/3 kl. 11.

3 Syv meter kærlighed

Jeg elsker historie og kunst og kommer ofte på Kertemindes skønne museer. En særlig grund til at gæste Vikingemuseet er det imponerende syv meter lange broderi, Ladbytapetet. Det viser Ladbykongens liv, død og rejse på en helt anderledes nærværende, spændende og utrolig farverig måde. For mig, som stort set ikke evner at sy en knap i, er det imponerende at se resultatet af seks års arbejde - og man kan virkelig mærke kærligheden til projektet.

Vikingemuseet Ladby, Kerteminde, tirsdag-søndag kl. 10-16.

Kulturskribent Stine Gjelstrup Hansen anbefaler:

1 Besøg fra det moderne Island

Islandske Einar Már Gudmundsson er ikke en traditionel islandsk forfatter, for han skriver ikke om naturen og livet på landet. Han repræsenterer det moderne Island, og med ham fik bylivet, rockmusikken og det politiske en litterær stemme. I hans seneste udgivelse "Pasfotos" læste jeg, at han duplikerede i kælderen og solgte sine værker på gadehjørner og værtshuse i Reykjavik. Jeg er nødt til at høre mere om denne utraditionelle mand, når han besøger Fyn i næste uge.

Nordfyns Højskole, Bogense, tirsdag 19/3 kl. 19.

Hovedbiblioteket, Odense, onsdag 20/3 kl. 19.

Svendborg bibliotek, torsdag 21/3 kl. 19.

2 Tvind

Nogle kan huske det verdensomspændende imperium Tvind, jeg selv har kun læst om det, men uanset kendskab eller ej, så er "Tvind - The musical" relevant. Det er en fortælling om en tid, hvor fællesskabet fyldte for meget, til en tid, hvor fællesskabet fylder for lidt. På scenen følger vi en gruppe mennesker og deres udvikling i Tvind fra 70'erne til midt 90'erne, hvor Tvind kom i modvind.

Odeon, odense, fredag 22/3 kl. 19.30 og lørdag 23/3 kl. 16.

3 Gør-det-selv

Det er både imponerende og prisværdigt, når folk udøver en ægte gør-det-selv kultur - især i denne tid, hvor vi alle bør tage stilling til vores forbrug. Bonderøven og bondefamilien på Sydfyn, som Søren Ryge besøgte, imponerer mig- og minsandten om ikke endnu en selvforsynende familie er dukket op på Sydfyn. Familien Egelund producerer alt fra strøm til squash, og de kan uden tvivl lære mig en ting eller to om miljøet.

Dalum bibliotek, lørdag 23/3 kl. 10.30.