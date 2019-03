Vil du med i byen?

Ugens gæsteanbefaler:

Cecilie Bønnelycke, inspektør, Langelands Museum

1 Horne kræmmermarked

Kræmmermarkeder er folkelige, fornøjelige og kan være forrygende farlige - for pengepungen! At gå på jagt efter små skatte i mængden af ting og sager til salg er en af de hyggeligste weekendbeskæftigelser, og på det indendørs Horne Kræmmermarked kan man gøre gode handler uden at fryse fingrene af i martskulden. Jeg har en svaghed for fine vaser og urtepotter, men i virkeligheden består mindst halvdelen af fornøjelsen i at kigge på mennesker.

Hornelandevej 2, Faaborg, søndag 10/3 kl. 10-16.

2 Stridende fortællinger om dansk historie: 1864

Ikke overraskende er jeg fan af næsten al historie. Men jeg bliver især begejstret, når historikere kan korrigere vores kollektive forestillinger om os selv og vores omverden. Det er lige netop det, der er ærindet i foredragsrækken "Konfliktzonen Danmark", hvor fire forskere går i kødet på, hvordan en række centrale danmarkshistoriske begivenheder er blevet kæmpet om, brugt, misbrugt og fortolket i historieskrivningen.

Møntergården, Odense, tirsdag 12/3 kl. 14-14.45.

3 Mød Helle Helle

Mens alle andre våndede sig over at skulle analysere Helle Helles minimalistiske noveller i dansktimerne i gymnasiet, udviklede jeg en stor forkærlighed for hendes underspillede hverdagsskildringer. Siden har jeg slugt samtlige af Helle Helles værker, den seneste roman "De" inklusive, men aldrig hørt hende live. Nu er chancen der, og jeg vil så gerne høre hende fortælle om, hvordan de små mesterværker bliver til.

Svendborg Bibliotek, onsdag 13/3 kl. 19.30.

Kulturskribent Stine Gjelstrup Hansen anbefaler:

1 Døde poeters klub

I går begyndte Odense Lyrikfestival, hvilket betyder, at de næste ni dage står i lyrikkens tegn. Programmet er yderst interessant, og jeg glæder mig særligt til at vække digteren Benny Andersen til live, når musiker og forfatter Henrik Marstal med afsæt i biografien "Benny Andersen - Ualmindelig ualmindelig" vil fortælle om, hvordan det politiske udfoldede sig i hans digtning og hvilke konsekvenser det havde.

Odense Hovedbibliotek, mandag 11/3 kl. 19.

2 Livestreamet naturvidenskab

Jeg er som klistret til skærmen, når Planet Earth lancerer nye naturprogrammer - bare stemmen af David Attenborough tryllebinder mig. Derfor sidder jeg uden tvivl klar, når professor Peter T. Madsen livestreamer fra Søauditorierne på Aarhus Universitet om en ny teknik, der afslører hvalernes skjulte liv. Foredraget er et led i serien "Offentlige foredrag i naturvidenskab", der åbner op for de nyeste opdagelser og erkendelser til lands, til vands og i luften.

Anexet på Lundsgaard Gods, Kerteminde, tirsdag 12/3 kl. 19 samt flere andre steder på Fyn.

3 Den ægte Ingrid

Jeg kan stadig den dag i dag trække tæppe godt op over snuden, når DR-serien "Rejseholdet" ruller over skærmen, og selvom det efter næsten 20 år stadig er lidt (åndssvagt) uhyggeligt, så rammer efterforskningsgenren mig lige i hjertet. Jeg er derfor fyr og flamme for at høre den ægte udgave af Indgrid Dahl, Bent Isager, fortælle om afhøringsteknikker, dna-registrering og gerningsmandsprofilering, når han kommer til Odense på torsdag.

Odense Congress Center, Odense, torsdag 14/3 kl. 19.