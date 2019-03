Vil du med i byen?

Ugens gæsteanbefaler:

Gertrud Hvidberg-Hansen, museumsdirektør, Faaborg Museum

1 Kunsthåndværk/keramik/museumsbesøg

Jeg kan anbefale en tur på Clay Keramikmuseum, hvor der er to spændende udstillinger: "Epos i ler" med kunstneren Jais Nielsen, og "Atrium - Den levende krukke", der gennem keramik og planter skaber nogle overraskende og spektakulære installationer. I denne uge er der mulighed for at opleve "Atrium" igennem en artist walk med keramiker Lise Seier Petersen og blive lidt klogere på keramikken som en eksperimenterende kunstart.

Clay Keramikmuseum, Middelfart, onsdag 6/3 kl. 19.

2 Klassisk koncert

Syddansk Musikkonservatorium i Odense afholder ofte koncerter med forskellige genrer og instrumentgrupper. Jeg vil gerne slå et slag for disse koncerter. Alene i denne uge er flere på programmet. Konservatoriets studerende er fantastisk dygtige, og man møder altid nogle meget professionelle unge musikere, der præsenterer nogle spændende programmer med både kendt og mindre kendt musik, som giver mulighed for at få udvidet ens musikalske horisont.

Odeon, Odense, tirsdag 5/3 og onsdag 6/3 kl. 19.

3 Jazz

Jeg glæder mig selv til at høre denne koncert på Posten i Odense, hvor nogle rigtig dygtige musikere leverer jazz i internationalt format. Det gælder den danske trommeslager Snorre Kirk og saxofonist Stephen Riley fra USA. Jeg tænker, at der venter en rigtig god musikalsk oplevelse, der byder på mere klassisk orienteret jazz kombineret med en mere eksperimenterende musik.

Musikhuset Posten, Odense, mandag 4/3 kl. 20.

Redaktionschef Peter Hagmund-Hansen anbefaler:

1 Studerendekoncerter

I næste uge er der rundt om på Fyn koncerter med blandt andre Caroline Henderson, Sanne Salomonsen, Karl William og en masse andre kendte store eller større danske navne. Det bliver ganske sikkert strålende. Og det gør de to gratis koncerter, som jeg går til, helt sikkert også, selvom ingen af de optrædende er kendte - endnu. Tirsdag er der koncert med de dybe strygere, mens der onsdag afvikles en kammerkoncert. Begge aftener er det studerende ved konservatoriet, der optræder. Og de plejer at være fremragende.

Odeon, Odense, tirsdag 5/3 og onsdag 6/3 kl. 19.

2 Fiaskomonologerne

Dramatikeren Tomas Lagermand Lundmes "Fiaskomonologerne" blev i 2014 opført på Teater Momentum - eller rettere: Tre forskellige steder rundt om i Odenses centrum, for forestillingen om tre menneskers fiaskoer var i bogstaveligste forstand en vandreforestilling. Nu er den tragikomiske forestilling genindspillet som video, så man atter kan nyde blandt andre Magnus Bruuns strandede partykonge og Troels Hagen Findsen i rollen som fiaskoramt ejendomsmægler.

Teater Momentum, Odense, onsdag 6/3 og torsdag 7/3 kl. 21, fredag 8/3 kl. 17 og lørdag 9/3 kl. 14.

3 King Lear

Teatret Møllen er på vej landet rundt med en udgave af Shakespeares "King Lear", som man bør se, hver gang man har lejlighed til det, for "King Lear" er et blik ind i det værste i mennesket: Magt, begær, løgn, grådighed, vanvid, intriger, ondskab, forræderi, forfængelighed, foragt. Onsdag kommer forestillingen, der har musik af Julie Hjetland Jensen og er instrueret af Hans Rønne, til det odenseanske Teater Momentum, mens den senere spiller i blandt andet Nyborg, Korinth og på både Langeland og Ærø.

Teater Momentum, Odense, onsdag 6/3 kl. 19.30.