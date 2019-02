Vil du med i byen?

Ugens gæsteanbefaler:

Henrik Sørensen, pianist og kapelmester

1 Orgel og gys

"Orgel og gys" har de kaldt denne aften i Thomas Kingos Kirke. Kirken omdannes for en aften til en vaskeægte biograf med stort lærred. Torben Krebs spiller improviseret orgelmusik til stumfilmen "Faust" fra 1926 af gysets mester F.W. Murnau. Med Torben ved tangenterne på kirkens Marcussen&Søn orgel fra 1953, kan det kun blive en oplevelse. Orgel og improvisation har altid hørt uløseligt sammen.

Thomas Kingos Kirke, Odense, onsdag 20/2 kl. 19.

2 Jakob Bro Trio

Den danske guitarist Jakob Bro leder i øjeblikket en trio med trommeslageren Joey Baron og Thomas Morgan på bas. Trioen har indspillet flere anmelderroste album udgivet på det legendariske selskab ECM. Jakob har modtaget talrige priser og er uden tvivl et af de mest spændende jazznavne i Danmark anno 2019. I sandhed musik i særklasse, og med den rytmegruppe er der lagt op til en koncert i verdensklasse.

Giant Steps, Svendborg, torsdag 21/2 kl. 20.

3 Jan Harbeck Quartet

Det er en oplevelse at høre denne kvartet. Det er jeg ikke ene om at mene, så saxofonisten Jan Harbeck og pianisten Henrik Gunde har modtaget den prestigefulde Ben Webster Pris 2018. Jan er blevet kaldt én af de ypperste danske jazzsaxofonister, og Gunde er med sit nærværende spil en af de mest efterspurgte danske jazzmusikere. Eske Nørrelykke, bas, og Espen Laub von Lillienskjold, trommer, runder kvartetten af og leverer det perfekte akkompagnement.

Tobaksgaarden, Assens, fredag 22/2 kl. 21.

Kulturredaktør Lene Kryger anbefaler:

2 Støjberg Rauff

Tankefuld, akustisk melankoli er de første ord, der falder mig ind, når jeg tænker på Louise Støjberg og Martin Rauffs musik. Genremæssigt mikser de folk med rock, blues og singersong til en lyksalig gang her og nu-musik. Med sangene fra albummet "Appetite for Distraction" nåede de stilfærdigt og insisterende ud over rampen ved Strib Vinterfestival i sidste weekend. Det gør de garanteret også i mere intime omgivelser i Korinth.

Galleri Korinth, Reventlowsvej 15, Faaborg, fredag 22 /2 kl. 18.

3 Folkeklubbben

De har samme fandenivoldske charme som Gnags i de helt unge dage. De leger med ordene på samme afvæbnende måde som en veloplagt Steffen Brandt. Og så har de samme lige ud ad landevejen-musikalitet som Gasolin'. På albummet "Danmarksfilm" hyldede Folkeklubben det "guldkantsdanmark", som andre ynder at kalde "den rådne banan" eller sågar "fjendeland". Når Kjartan Arngrim, Rasmus Dall og Rasmus Jusjongs optræder, er der altid noget på spil.

Guldsalen, Borgerforeningen, Svendborg lørdag 23/2 kl. 20.