Vil du med i byen?

Ugens gæsteanbefaler:

Carsten Wittrock, teaterleder, Nørregaards Teater

1 SPIS! Eventyrligt

Jeg vil starte med teatret og dette for hele familien, hvis man da er fyldt otte år. "SPIS! Eventyrligt" lyder som et vidunderligt koncept, hvor man i et H.C. Andersen-univers får pirret alle sanser gennem musik, gastronomi og fysisk teater. Det skal jeg bare opleve.

Den Fynske Opera, Odense, 12.-24. februar.

2 Baal

Derefter vil jeg kaste mig ud i noget, jeg alt for sjældent tager mig tid til: at tage til koncert. Jeg vil opleve Bjørn Fjæstad råt og upoleret i det danske rockband Baal. Det vil jeg nyde sammen med mine store børn og et par gode venner. Og selvfølgelig et godt glas øl.

Musikhuset Posten, Odense, fredag 15/2 kl. 21.

3 OB-Vejle

Indimellem kan mine kulturoplevelse godt komme til at dreje sig om det, man uheldigvis kalder "finkulturen", og især om teatret, som er en stor del af mit liv. Men hvis jeg virkelig skal koble fra, nyder jeg sport, både som udøver og som tilskuer. Desværre bliver det dog alt for sjældent dér, hvor det virkelig sker: på stadion. Derfor er mit sidste valg til uge 7 at tage jer med til forårspremiere på stadion og heppe på de stribede. Mon ikke vi sikrer 3 point, og det bliver til en stadionpølse i halvlegen?

Nature Energy Park, Odense, søndag 17/2 kl. 14.

Kulturskribent Stine Gjelstrup Hansen anbefaler:

1 En musikalsk dokumentarperle

Jeg var med til åbningen af Cinemateket for nogle uger siden, hvor hele salen - nok mest min veninde og jeg - blev gyst tilbage i sæderne af Ole Bornedal-klassikeren "Nattevagten". Jeg er stor fan af konceptet bag Cinemateket, og jeg glæder mig til at se, hvilke filmhistoriske klassikere og sjældne perler, der vil pryde programmet. Én ting er dog sikkert; min forkærlighed for dokumentarfilm hiver mig med garanti afsted i næste uge, når de viser "Lou Reed's Berlin".

Cafe Biografen, Odense, tirsdag 12/2 kl. 10.15 & 18.30.

2 Bagom scenetæppet

Jeg er tilflytter til Odense, og derfor er der mange kulturinstitutioner, jeg ikke har stiftet bekendtskab med endnu. Odense Teater har jeg dog set indersiden af, men kun Værkstedet, så jeg hopper med på rundvisningen i næste uge, der bl.a. går gennem rekvisitdepotet og kostumeloftet - og så inkluderer billetten kaffe og kage i den smukke Café Kongens Have - hvilket bestemt ikke er en dårlig måde at slutte rundvisningen af på.

Odense Teater, Odense, tirsdag 12. og onsdag 13/2 kl. 10 & 12.

3 Smag på den eksklusive del af Odense

Odense byder i den grad på et utal af madoplevelser, nogle mere eksklusive end andre. Alt for ofte går turen til velkendte - og studievenlige - spisesteder, men i uge 7 er der virkelig mulighed for at udvide den gastronomiske horisont, når restaurantfestivalen DinnerDays afholdes i Odense. Jeg har selv tænkt mig at besøge Restaurant Nordatlanten, hvor en triple-forret især får mine tænder til at løbe i vand - og så er prisen ganske mør: 3 retter for 210 kr.

Flere steder i Odense, hele uge 7.