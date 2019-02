Vil du med i byen?

Ugens gæsteanbefaler:

Marianne Klint, teaterleder, Teater Momentum

1 Død over eliten

Jeg glæder mig til at opleve Thomas Markmanns nyskrevne stykke: Død over Eliten. Odense Teater er lejet ud til tv-showet, Den Store Valgaften, hvor statsministerkandidaterne konfronterer hinanden. Jeg ser meget frem til et gensyn med Klaus Bondam på scenen efter 15 års pause i rollen som politiker. Det bliver skønt at se et stort antal skuespillere på scenen og det forlyder, at der er rigtig mange kostumeskift - what's not to like?

Odense Teater, Odense, sidste gang lørdag 2/3.

2 Begrænsningens kunst i en grænseløs tid

Samfundskritik er vigtig og Svend Brinkmann er en toneangivende kritiker, som vi alle kan blive klogere af at lytte lidt til. Det bliver derfor garanteret både en udfordrende, tankevækkende og underholdende aften med en af landets skarpeste tænkere, når han holder foredraget "Om begrænsningens kunst i en grænseløs tid".

Magasinet, Odense, mandag 4/2 kl. 19-21.

3 Jazz Remixed

Til Jazz Remixed tages ikoniske jazzplader under behandling af nogle af kontinentets mest nysgerrige vinylsamlere og dj's. Legendariske Jan Johansson udgav i 1964 kultpladen Jazz på Svenska, som vil blive remixed fredag aften på Momentum efter forestillingen 16.29. Det er den svenske DJ og producer Christian Lappalainen aka. Calico, der tager favntag med Johanssons fortolkninger. Jeg er personligt kæmpefan af Jan Johansson og glæder mig til at opleve, hvad der er kommet ud af dette mix.

Teater Momentum, Odense, fredag 8/2 kl. 20.30.

Kulturredaktør Lene Kryger anbefaler:

1 Rafael Altino

Da Odense Symfoniorkester i 1997 ansatte bratschisten Rafael Altino, betød det samtidig et goddag til en dedikeret spillemand, for brasilianeren bærer musikken og følelserne uden på tøjet. Når han spiller, bruger han krop og fødder for at understrege stemningen i musikken. Nu har Rafael Altino indspillet en cd med lutter danske solobratsch-værker skrevet til ham. Ved releasekoncerten i konservatoriets sal opfører han de seks værker live.

Syddansk Musikkonservatorium, Odeon, fredag 8/2 kl. 19.

2 King Lear

Teatret Møllen har moderniseret Shakespeares klassiker om den aldrende konge, der skal finde ud af, hvordan han skal dele riget mellem sine tre døtre. Ole Sørensen spiller kongen, og de tre døtre bliver spillet af Thomas Clausen Rønne! Eneste kvinde er en af mine yndlingskunstnere, sangeren og multiinstrumentalisten Jullie Hjetland, som med stor succes agerede enmandsorkester i Søren Huss-forestillingen "Troen og ingen" og i Folketeatrets nyfortolkning af "Peer Gynt".

Industrien, Aarup, mandag 4/2 kl. 20.

3 Trinelise Væring

Har man en gang set sangerinden Trinelise Væring optræde, glemmer man hende ikke igen. Den spinkle kvinde med det ravnsorte hår og det insisterende nærvær brød igennem som jazzsanger, men gennem årene har hun flirtet med snart sagt alle musikalske genrer. I eftersommeren 2018 udgav hun albummet "Du går ind ad en dør", hvor hun lader et hverdags-ekvilibristisk tekstunivers smelte lykkeligt sammen med en blanding af jazz, motown, pop, rock og blues.

Tobaksgaarden, Assens, torsdag 7/2 kl. 20.