Ugens gæsteanbefaler:

Indigo Richards, billedkunstner

1. Melee Weapon

Fem elever fra Det Fynske Kunstakademi udstiller i det kunstnerstyrede udstillingssted M100. Altid spændende at se, hvad unge uprøvede kunstnere arbejder med. M100 har det mest dynamiske udstillingsprogram på Fyn med hele 11 udstillinger om året. Det er en ren gavebod, at vi får lov til, helt gratis, at se hvad og hvem, Vivi Christensen og Mikkel Larris har fundet til at udstille i deres to udstillingsrum i downtown Odense.

M100, Odense, kan ses til og med søndag 3/2.

2. Citizen Moi

Marco Spörle, som tog afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2018, udstiller i hele det store flotte rum på det kunstnerstyrede udstillingssted Organon. En meget smuk udstilling som absolut er et besøg værd. De to kunstnere fra Det Fynske Kunstakademi, som driver Organon, hedder Lea Momberg og Heidi Nikolaisen.

Organon, Odense, kan ses til og med torsdag 7/2.

3. El Dorado

Jeg var meget i tvivl om, om jeg skulle anbefale Kirsten Bøghs smukke malerier hos Gallerie Rasmus eller den her udstilling på SAK i Svendborg som mit tredje kulturtilbud. Jeg valgte El Dorado, fordi der er flere interessante kunstnere med i projektet, som alle har fået en spændende opgave. Jeg vil virkelig gerne se, hvordan de har brugt/fortolket genstande fra det æblelager ved Svendborg havn, som de skal forholde sig til.

SAK Kunstbygning, Svendborg, kan ses til og med søndag 10/3.

Kulturredaktør Lene Kryger anbefaler:

1. The White Album

Lækre harmonier og tilbagelænet overskud er ord, jeg gerne hæfter på fynboerne Frederik Vedersø, Claus Arvad og Jakob Eilsø, der udgør grundstammen i The White Album. På bandets seneste album, det to år gamle "Songs from the Sun", leverede de langskæggede fyre afvæbnende pop, delikat vellyd og engleagtige vokalarrangementer i sange, hvis tekster sprinter fra splintret kærlighed over nostalgiske barndomserindringer til voksenlivets påkrævede ansvarlighed.

Harders, Svendborg, torsdag 31/1 kl. 20.

2. Josefine Cronholm

Den svenske sanger og sangskriver Josefine Cronholm er ikke for fastholdere. Det ene øjeblik bevæger hun sig i et landskab af freepop, det næste er hun inkarnationen af den melankolske, nordiske tone, og det tredje øjeblik plukker hun sangene ned fra de fjerneste afkroge af universets stjernetåger. Hør hende med percussionisten Lisbeth Diers, pianisten Makiko Hirabayashi, saxofonisten Torben Snekkestad og bassisten Thommy Andersson.

Giant Steps, Svendborg, torsdag 31/1 kl. 20.

3. Al McKay's Earth, Wind & Fire Experience

Alle mine forbehold blev gjort til skamme, da Al McKays turnerende udgave af funkfænomenet Earth, Wind & Fire optrådte på Langelandsfestival 2017. En afsindigt velspillende hornsektion og en tight sammenspillet rytmegruppe gjorde genhøret med lydsiden fra ungdomsskolefesterne i 1970'erne til nostalgi af den fedeste slags. Glæd dig til djævelsk veldrejede versioner af floorfillers som "September", "Boogie Wonderland" og "Let's Grove".

Lillebæltshallen, Fredericia, fredag 1/2 kl. 21.