Vil du med i byen?

Ugens gæsteanbefaler:

Morten V. Østlund, spillestedsleder og promotor, Musikhuset Posten og Dexter, Odense

1 Thurston Moore Group

Den tidligere Sonic Youth frontmand Thurston Moore besøger atter Teater Momentum. Moore er kendt for sin progressive tilgang til støjrock og er inden for den genre et levende ikon. Sidst han besøgte Momentum, var det uden band, og han leverede en kort, men ifølge anmelderne en ret intens koncert. Denne gang er det med band, hvilket jeg i den grad gerne vil opleve. Når man som jeg er glad for rockmusik, er det et must at opleve Moore mindst én gang.

Teater Momentum, Odense, mandag 21/1 kl. 21.

2 Dyrene i Hakkebakkeskoven

Jeg elsker at tage børnene med til musik, børneshows, teater eller lignende. Derfor er det oplagt at pege på H.C. Andersen Festspillenes forestilling på Magasinet "Dyrene i Hakkebakkeskoven". Vores dreng på 6 år vil med sikkerhed elske den klassiske fortælling om dyrene i skoven, historien og musikken. Magasinet er tillige et perfekt sted for den type kulturoplevelser for børn.

Magasinet, Odense, eksempelvis fredag 25/1 kl. 18.30.

3 Leonora Christina

Det er desværre alt for sjældent at jeg går til andre kulturoplevelser end rytmiske koncerter. En forestilling som jeg særdeles gerne vil overvære er musicalen Leonora Christina på Odeons store scene. Historien er naturligvis særdeles interessant, men også at den er omsat til en musical finder jeg spændende. Troels Lyby og Stig Rossen er altid en stor oplevelse i den slags forestillinger, så jeg vil have store forventninger til den oplevelse.

Odeon, Odense, eksempelvis lørdag 26/1 kl. 16.

Kulturredaktør Lene Kryger anbefaler:

1 Bo Tao Michaëlis

Bo Tao Michaëlis er uddannet i dansk, oldtidskundskab og litteraturvidenskab, men har i en menneskealder holdt mig og mange andre ajour med den stadig voksende mængde af kriminalromaner, der udkommer her i landet. Han er medlem af Det Danske Krimiakademi og bl.a. skrevet "Verdens 25 bedste kriminalromaner", hvor ikke én dansk krimi fik plads. At høre ham fortælle om femikrimier, livstilskrimier og politirutinekrimier er garanteret ikke kedeligt.

Vissenbjerg Bibliotek, onsdag 23/1 kl. 10.

2 Oyster Band

For 25 år siden faldt jeg pladask for fem håbløse helte i bjergstøvler og hængerøv. Sangeren og harmonikaspilleren John Jones er kvindemagneten, en blanding af spillemand og sørøver. Violinisten Ian Telfer er den uregerlige bjergtrold. Skiftevis mut og drillevorn. Det er især de to, der forhekser publikum med dansepustet fra de keltiske skove. Ballader, mundrette omkvæd og rockgroove bliver holdt sammen af harmonikaens fortumlede valsetakt og violinens svirpende anarki.

Foderstoffen, Rudme, fredag 25/1 kl. 21.

3 "Hjertelyd - en babyopera"

Det her er et must for spædbørnsforældre. Den Jyske Operas "Hjertelyd" er en babyopera målrettet børn fra nul til to et halvt år. Det er ikke en traditionel sid og lyt-forestilling, men en sanse-installation, hvor publikum bliver guidet nænsomt rundt af sangere og musikere. Undervejs får publikum sanselige oplevelser af blødt, glat, pelset, lyst og mørkt. Farver og lyde skaber hjerterum til alle, der oplever opera for første gang.

Ferritslev Fritidshus, søndag 27/1 kl. 11 og 14 samt mandag 28/1 kl. 9.30 og 11.