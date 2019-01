Ugens gæsteanbefaler

Anders W. Berthelsen, byrådsmedlem, forfatter og formand for Odense Bys Kunstfond

1 Dyrene i Hakkebakkeskoven

Det vil være snyd at skrive, at jeg i næste uge skal i Magasinet og se forestillingen "Dyrene i Hakkebakkeskoven". For jeg så den allerede til premieren i onsdags. Men den spiller frem til 27. januar og kan anbefales. Norske Thorbjørn Egners allegori, der handler lige så meget om mennesker som om dyr, er en eviggyldig historie for store og for små.

Magasinet, Odense, flere spilledage, eksempelvis fredag 18/1 kl. 18.30.

2 Mød Thomas Kluge

Kunstmaleren Thomas Kluge er et varmt navn for tiden, især i Odense, hvor han de seneste år har leveret portrætmalerier af både Knud den Hellige og Anker Boye. Den selvlærte maler er både moderne og inspireret af Rembrandt. Jeg mødte ham ved præsentationerne af de to nævnte malerier, og på onsdag kommer han igen til Odense for at fortælle om sig selv og sin kunst.

Kunstbygningen Filosoffen, Odense, onsdag 16/1 kl. 19.

3 Sportslørdag

Idræt er også kultur. Kåringen af Årets Sportsnavn på Fyn var engang et lukket arrangement for inviterede gæster. I dag er det en folkefest med gratis adgang i Odense Idrætshal. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har svigtet festen, og jeg skal også derud i år, både for at følge kåringerne og for at se de mange aktiviteter, som fynske idrætsklubber viser frem i løbet af eftermiddagen.

Odense Idrætshal, lørdag 19/1 kl. 13-17.

Kulturredaktør Lene Kryger anbefaler:

1 Alberte Winding

Nogle faldt for Alberte Winding, da hun var Luna i "Bamses billedbog", andre forelskede sig i hendes tekstunivers på "Den forsvundne skat", mens andre igen lod sig omfavne af hendes "Lyse nætter", der har fået karakter af uofficiel nationalsang. Albertes sange er lette at spejle sig i, fordi de handler om de vild- og genveje, tilværelsen er stykket sammen af. Ved koncerten optræder hun sammen med sin mand, guitaristen Andreas Fuglebæk.

Kværndrup Kirke, søndag 13/1 kl. 15.

2 Revyen i byen

Måske bevæger jeg mig i disse MeToo-tider på tynd is, når jeg i min anbefaling af Odenses nye vinterrevy fokuserer på et par af de kvinder, der på og bag scenen skal være med til at banke revy-eventyret, "Revyen i byen", op. Skuespillerne Sara Gadborg og Liselotte Krogager er gjort af det gedigne komedienne- og rappenskraldestof, som gør, at man må knuselske dem. Når førstnævnte står på scenen i sidstnævntes instruktion kommer det garanteret til at slå gnister.

Revyen i byen, Den Fynske Opera, Odense, 18-26/1.

3 Uhørt

Det er de færreste danske digtere, der når ud til det brede publikum. En af dem, der for alvor har fået tag i danskerne, er Lone Hørslev. Sammen med musikeren Jesper Mecklenburg har hun udgivet albummet "Uhørt". Mecklenburg har sat musik til Hørslevs digte, der kredser om menneskelivet, både når det er smukt og tungt. Hverdagspoesi møder følsom inderlighed, drømmen om den eneste ene bliver afbrudt af elefanter og magi. Syret og dybt originalt.

Posten, Odense, torsdag 17/1 kl. 20, og Harders, Svendborg, lørdag 19/1 kl. 21.