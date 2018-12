Vil du med i byen?

Ugens gæsteanbefaler:

Bo Damgaard, direktør FilmFyn

1 Oplev "Sybergland"

Tag på det smukke Johanns Larsen Museet i Kerteminde og oplev "Sybergland" gennem en række landskabsmaleres øjne. Fra Over Kærby Bakke kunne Syberg skue ud over sit yndlingslandskab. Her var de marker med poppelhegn og udsigten over de fjorde, som blev et monument i 1920'ernes og 1930'ernes landskabskunst, og som gjorde Syberg til tidens førende maler. Kunstnergruppen Landmalerne har været rundt i samme område og giver i deres værker på denne udstilling et bud på en nutidig tolkning af det landskab, som stod Fritz Syberg så nært.

Johannes Larsen Museet, Kerteminde, dagligt kl. 10-16. Gratis adgang tirsdag 27/12, hvor Johannes Larsen ville være fyldt 151 år.

2 Gå i kirke

Gå i kirke 24. december. Der er julegudstjenester overalt på Fyn og i hele landet fra sidst på formiddagen og frem til midnatsgudstjenesten. Julen samler i en tid, hvor så meget splitter. Rimer kirkegang på bjældeklang? Nok ikke helt, men alligevel vækker tonerne fra bjældeklang og julens salmer og sange erindringer om barndom og fællesskab som noget stemningsfuldt, traditionsrigt og vigtigt.

Tjek avisen, find kirken og præsten, der er både tydelig og tilgængelig.

3 Gå i biografen

Dette koncept tillader ikke, at jeg anbefaler danske film, hvis FilmFyn er involveret. Og det er ellers fristende i denne jul. Se i stedet den amerikanske film "A Star Is Born". Hele familien over 10 år kan få en skøn, gribende romantisk oplevelse med Bradley Cooper og Lady Gaga. Bradley Cooper spiller den erfarne musiker Jackson Maine, der ved et tilfælde opdager - og bliver stormende forelsket i kunstneren Ally, spillet af Lady Gaga. Hun knokler som servitrice og har næsten opgivet sin drøm om at slå igennem som sangerinde. Men ...

Vises bl.a. i Tobaksgaarden i Assens, Kino Vino i Nyborg, Scala i Svendborg og Nordisk Film Biografer i Odense.

Redaktionschef Peter Hagmund anbefaler:

1 Julegudstjeneste

Julen er en kristen højtid, så der er al grund til at besøge din lokale folkekirke i løbet af julen. Der medvirker ofte konservatorieuddannede musikere og sangere ved gudstjenesterne, for Odense og Fyn har i kraft af Syddansk Musikkonservatorium et hav af dygtige sangere og musikere. Tæt på mit hjem ligger Odense Domkirke, Ansgars Kirke og Thomas Kingos Kirke, alle med dygtige musikere og sangere. Men der er også en kirke tæt på dig.

Odense Domkirke, Ansgars Kirke, Thomas Kingos Kirke og mange andre kirker: Talrige gudstjenester i løbet af dagen.

2. Flagermusen

Den lette operettegenre er ikke min foretrukne kop te, Strauss ej heller. Alligevel lægger jeg vejen forbi Odense Teater, når Operettekompagniet opfører Johann Strauss den yngres "Flagermusen", fordi operetten synges med swung og lethed af inderligt gode sangere som Signe Asmussen, Bo Kristian Jensen og Tuva Semmingsen.

Odense Teater, Store Scene, fredag 28/12 kl. 19.30 og lørdag 29/12 kl. 16.

3. Sanseudstillingen

Har du børnebørnene på besøg? Så tag en tur til Brandts-komplekset og besøg årets sanseudstilling, skabt af billedkunstner Arne Møller. En sær by med kringlede veje og overraskende oplevelser giver noget til både fantasien og eftertanken - og til den gode samtale bagefter.

Brandts, Odense, åbent 10-17 på helligdage, lukket mandag.