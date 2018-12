Vil du med i byen?

Ugens gæsteanbefaler:

Tine Gudrun Petersen, stifter og direktør, SPIS! Odense Food Festival

1 Job - et enkelt menneske

Gå i teatret og se "Job - et enkelt menneske", hvor original kletzmermusik væves sammen med dramatiseret fortælling. Den anmelderroste forestilling behandler det altid aktuelle fænomen "emigration" og er bl.a. blevet kaldt "en vigtig global historie på et højt kunstnerisk niveau". Du kan selvfølgelig opleve forestillingen på det kunstnerisk ambitiøse storbyteater Momentum. Husk at blive hængende i baren til en snak og en øko-øl.

Teater Momentum, Odense, søndag 16/12 kl. 16.

2 Guidet bisontur

Tag dine yndlingsbørn med på en guidet tur på den nordfynske "prærie" hos Ditlevsdal og nyd den friske luft når i skulder ved skulder rokker afsted i prærievognen. Jeres guide indvier jer i de store flotte bisoners historik, livsform og smagskvaliteter og der bliver nok for de videbegærlige at spørge ind til. Bisoner er imponerende dyr at være tæt på, og en tur blandt dem er en oplevelse, som vil gøre indtryk på små og store dyreelskere.

Ditlevsdal Bisonfarm, Morud, 16., 22. og 23/12 kl. 14.

3 Fisketur

Smør en madpakke, træk i snow-suiten og stævn ud med M/S Fortuna fra Middelfart. Skibet sejler i Lillebælt, og du kan trække vejret, nyde udsigten til broer, byer og natur og fange din egen nytårstorsk. Invitér evt. børn med, - både på fisketur og i køkkenet bagefter, - de vil synes, det er spændende at se, hvor maden kommer fra. Eller tag din bedste ven og en lille termokande gløgg med, - turen varer 5 timer, så der er god tid til hygge og samtale.

M/S Fortuna, Middelfart, 21-23/12 kl. 09.

Kulturredaktør Lene Kryger anbefaler:

1 Led Zeppelin Jam

Anders Nyborg Madsen med den karamelbløde stemme er ikke for fastholdere. Han blev ansat på DR i 1984, og i start-90'erne bestyrede han "Erotica". Siden har han været at finde som musikvært på de kanaler, DR tildeler ham. I de senere år er han begyndt at fotografere, bl.a. kolleger fra rockbranchen. Og siden 1989 har han været frontfigur i Led Zeppelin Jam. Kopibandet har lige spillet på Tobaksgaarden, og nu kommer den hårde, melodiøse rock til Odense.

Posten, Odense, fredag 21/12 kl. 21.

2 Julesang og messingklang

Den Jyske Operas Kor og Prinsens Musikkorps har lang tradition for at tage på juleturné sammen. Årets koncertprogram følger manualen for julekoncerter med en blanding af gamle og nye danske julesalmer, engelske carols og værker for kor og messingensemble. Koncerten bliver dirigeret af Tecwyn Evans, som i maj blev ansat som musikchef på Den Jyske Opera, hvor han tidligere har dirigeret bl.a. "Madame Butterfly" og "La Traviata".

Ansgars Kirke, Odense, søndag 16/12 kl. 16.

3 Syngedrengenes julekoncert

"Syngedrengene er det ældste fungerende drengekor i Danmark og har en lang og stolt tradition for at kombinere korsang af høj kvalitet og musikalsk dannelse med et enestående socialt fællesskab." Sådan bliver koret, der er tilknyttet Vor Frue Kirke i Assens, præsenteret på korets hjemmeside. Syngedrengene er også traditionsbærere, og korets julekoncerter er berømmede for blandingen af klassiske danske og engelske julehits.

Vor Frue Kirke, Assens, onsdag 19/12 kl. 19.30.