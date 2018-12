Vil du med i byen?

Ugens gæsteanbefaler

Bent Damsbo, formand, Vestfyns Teaterforening

1 Kunst og klare budskaber

Det er svært ikke at stifte bekendtskab med Jens Galschiøt og hans kunst, som jo ikke bare er kunst, men langt hen ad vejen også klare budskaber. Budskaber, der, hvad enten du er enig eller uenig, giver stof til eftertanke. Sådan var det også, da vi mødte kunstneren, hans kunst og budskaber på Folkemødet på Bornholm i juni '18. Sådan bliver det nok også, når jeg og forhåbentlig mange andre i 2019 besøger hans galleri.

Galleri Galschiøt, Odense, mandag-fredag kl. 9-17, søndag kl. 12-16

2 The same procedure as last year?!

Ja, måske nytårsaften, men ikke resten af året og ikke i det Kina, der i disse år forandrer sig markant og fylder mere og mere i vores hverdag. Men hvad ved vi om Kina? For mit eget vedkommende ikke så meget. Måske skulle jeg og andre lægge vejen forbi Møntergården og se udstillingen "Drømmen om Kina" om forbindelserne mellem Danmark og Kina fra 1700-tallet til i dag.

Møntergården, Odense, tirsdag-søndag kl. 10-16

3 Tegne- og maleskole

Bare det var mig, der kunne tegne og male. Det er en af de ting, jeg satser på at kunne i mit næste liv. For en sikkerheds skyld kunne jeg jo også melde mig til Verninge Husflids tegne- og maleskole, der blot er et af imponerende mange kurser og aktiviteter, som den mere end 125 år gamle forening sætter i søen hvert eneste år. Og ingen er jo forpligtet udover sine evner.

Tobaksgården, Assens, opstart mandag 7/1 kl. 16

Kulturredaktør Lene Kryger anbefaler:

1 Det jeg gør imod dig

I livet møder man mennesker, der ikke lever op til ens egne moralske og etiske leveregler. Og hvad gør man så? Det er udgangspunktet, når tre medvirkende og en musiker udfordrer os og vores normer. "De, der taler med fremmede, taler med fjender" lyder det fra én mikrofon, mens en universel kærlighedserklæring bliver stønnet i en anden. Det store spørgsmål er: "Hvorfor er det så svært at snakke om det, vi gør imod hinanden".

Teater Momentum, Odense, 4-6/1 kl. 19.30

2 Odense Saxofonkvartet

Det er en hel del år siden, jeg sidst hørte Odense Saxofonkvartet - og skal jeg være helt ærlig, anede jeg ikke, at kvartetten stadig eksisterer. Kun en enkelt af saxofonisterne fra dengang, Hans Mydtskov, er stadig med i kvartetten. Nye på holdet er Morten Drejer, Andreas Møller Bøttiger og Gert William Knudsen. Jeg glæder mig til en nytårskoncert med jazz, ballader og nordisk folketone. Og garanteret masser af vellyd.

Paarup Sognegård, Odense, lørdag 5/1 kl. 14.15

3 Den glade enke

Til Odense Symfoniorkesters nytårskoncerter har Den Fynske Operas chef, Thomas Storm, bearbejdet "Den glade enke". Lehárs operette handler om grev Danilo og småkårspigen Hannah Glawari, der af standsmæssige årsager ikke måtte få hinanden, men efter års adskillelse mødes på mere lige vilkår. Ud over parrets spirende og ret komplicerede kærlighed rummer operetten en herlig forvekslingskomedie og masser af god musik.

Odense Koncerthus, fredag 4/1 og torsdag 10/1 kl. 19.30 samt Ejby-Hallen tirsdag 8/1 kl. 20.