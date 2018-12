Vil du med i byen?

Ugens gæsteanbefaler:

Marie-Louise Sandberg, indehaver, Galleri Sandberg, Odense

1 Nissebanden i Julemandens land

Nissebanden er for mig indbegrebet af jul som barn, og jeg vil gerne give den magiske følelse videre til mine egne børn. Jeg er sikker på, at julestemningen når sit højeste niveau, når risengrødssangen bliver sunget af Lunte, Gemyse og de andre karakterer oppe fra scenen. Derfor er vi at finde blandt publikum på rækkerne i Odense Teater, som i sig selv er et besøg værd med sine historiske og æstetiske rammer.

Odense Teater, eksempelvis mandag 10/12 kl. 19.

2 Snedronningen

Forestillingen er en tilbagevendende begivenhed, som jeg synes er så hyggelig og ikke mindst smuk. Der er noget fantastisk over at se elever i alle aldre og klassetrin gå sammen om at lave en så stor og spektakulær forestilling. Jeg er hvert år dybt imponeret og rørt over resultatet. Jeg kommer til dagligt i miljøet på balletskolen, og jeg synes, det er vigtigt for Odense at værne om denne kulturelle institution.

Rådhushallen på Flakhaven, Odense, 14-16/12, varierende tidspunkter.

3 Samlingen på Brandts

Som galleriejer er jeg naturligvis meget interesseret i kunst, og her er Brandts udstillinger absolut ingen undtagelse. Jeg skal helt sikkert nå ind og se udstillingen "Samlingen", som er en rigtig spændende udstilling med værker helt tilbage fra 1700-tallet. Jeg vil opfordre alle til at prøve at opleve en kunstudstilling på det niveau, hvor man både kan opleve nye og gamle kunstværker.

Brandts, Odense, frem til 13/1, tir & lør-søn kl. 10-17, ons-fre kl. 10-21, tor desuden kl. 17-21.

Kulturredaktør Lene Kryger anbefaler:

1 Job - et enkelt menneske

Som medlem af Reumert-juryen var jeg med til at kåre Ina-Mirian Rosenbaum til Årets kvindelige hovedrolle 2018. Uddrag af begrundelsen: "Hun spillede alle personerne i denne brændende forestilling om den evige jøde og eksilets rodløshed (...) Hendes talende ansigt, præcise bevægelser og eminente musikalitet sugede os ind i den fattige russiske landsby og indvandrerslummen i New York - og ind i hjertet på det evigt splittede menneske".

Den Fynske Opera, lørdag 15/12 og søndag 16/12 kl. 16.

2 Lars Muhl og Githa Ben-David

For mig er Lars Muhls navn uløseligt forbundet med 80'er-lp'erne "The Glorious Art Of Breaking Little Girls' Hearts and Blowing Big Boys' Brains" og "King of Croon", Siden 1999 har han koncentreret sig om esoteriske studier og sit forfatterskab. Ved julekoncerten fortolker Lars Muhl, hustruen Githa Ben-David og hendes to sønner sange fra cd'erne "To Heal The Space Between Us" og "Zeros" samt ceremonielle sange fra mysterietraditionen.

Solvognen, Odense, fredag 14/12 kl. 19.

3 Juleoratoriet

Bach er en af mine yndlingskomponister. Velartikuleret og nøgtern, men også inderlig og uimodståelig. Fra de intense cello-suiter og "Das Wohltemperierte Klavier" over de storladne "Brandenburg-koncerter" til de tankefulde oratorier og passioner. "Juleoratoriet" med Odense Symfoniorkester, fire solister og Filharmonisk Kor dirigeret af Stephen Layton. Ægte julefryd.

Odense Domkirke, torsdag 13/1, Vor Frue Kirke, Svendborg, fredag 14/1 og Nyborg Kirke, lørdag 15/1. Alle aftener kl. 19.30.