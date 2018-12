Vil du med i byen?

Ugens gæsteanbefaler:

Anders Mogensen, jazztrommeslager.

1 Zenobia spiller julen ind med gæster. Sangeren Louise Støjberg, pianisten Charlotte Støjberg og harmonikaspilleren Mette Kathrine Jensen Stærk udgør en fantastisk dejlig og lyrisk trio, som her er udvidet med violinisten Andreas Tophøj og trompetisten Torben Sminge. Dem vil jeg køre til Middelfart for at høre. Kulturøen er et nyt sted, men hvilket sted! Beliggenheden må være et sikkert 12-tal, og stedets kulturprofil er fantastisk.

Kulturøen, Middelfart, tirsdag 4/12 kl. 19.30

2 Et ældre spillested på det vestfynske er Tobaksgården. I denne uge er det min personlige gamle guitarhelt Poul Halberg and Friends! Poul Halberg har været med os siden 1980'erne, hvor han lavede nogle banebrydende popplader med Halberg/Larsen, men også prægede fusionsverdenen sammen med bl.a. bassisten Bo Stief. Tobaksgården på en lørdag aften vil være et oplagt bud på at få fordøjet julefrokosten fra om fredagen.

Tobaksgården, Assens, lørdag 8/12 kl. 21.

3 Anexet er nok seneste skud på stammen af fynske spillesteder. Endnu engang en fantastisk beliggenhed ud til Storebælt. I denne uge er Vini Iuel på scenen. Vini har jo turneret med bl.a. multimusikeren Hermeto Pascoal. Vini er en undervurderet sanger på den danske scene, og jeg håber, at vi får hende at høre meget mere. Jazzy Christmas Concert er dejlig julemusik med Vini og et hold af de bedste fynske jazzmusikere.

Anexet, Lundsgaard, lørdag 8/12 kl. 20 og søndag 9/12 kl. 16.

Kulturjournalist Sara Brun Nielsen anbefaler:

1 Vinter i Elverhøj

Jeg kan ikke tælle antallet af gange, jeg som barn blev tryllebundet af Fyrtøjets fantastiske arrangementer og udstillinger. Nu har Fyrtøjet forvandlet sig til elverkongens land, hvor man kan besøge elvernes torv fyldt med magiske butikker, huler og teater for alle. Børnene kan klæde sig ud i elverskrædderens klæder, møde en trold, en mosekone, havfolkene og meget mere. Der er fyldt program, og var jeg barn igen, havde jeg plaget mine forældre om at tage mig med.

Børnekulturhuset Fyrtøjet, Odense, hele ugen kl. 10-16.

2 Den tid på året

Det er bidende koldt, og mine læderhandsker varmer faktisk slet ikke nok. Æv. Så troede man lige, man havde kuldesikret sig. Det er virkelig den tid på året, hvor popcornsfedtede fingre og røde biografsæder lokker særligt meget. Paprika Steens nye julefilm "Den tid på Året" er i biffen, og den ser ud til at være den pinligt sjove af slagsen, som jeg har en svaghed for.

Biograferne på Fyn hele ugen.

3 Dette er vand

Ja, umiddelbart har dette skuespil ikke så meget med jul at gøre. Men det behøver det heller ikke, bare fordi vi er trådt ind i julens måned - måske er det ligefrem godt at styre lidt uden om julen, så man ikke får en overdosis, før selve juleferien er skudt i gang. På Teater Momentum er fokus i hvert fald anderledes skruet sammen med forestillingen "Dette er vand", som handler om jordens undergang med udgangspunkt på en kildevandsfabrik. Javel ja. Jamen, jeg er klar.

Teater Momentum, Odense, 4.-7. december kl. 19.30.