Ugens gæsteanbefaler:

Mette Broch Jakobsen, museumsinspektør, Øhavsmuseet Faaborg

1 Lysfest på Frederiksø

Noget af det dejlige ved mørket er, at vi kan tænde lys. I år er lysfest og julemarked slået sammen til ét stort arrangement. Her er lysdans og en installation som bl.a. skabes af publikum selv, når de går rundt i den med det magiske lys, de får udleveret. Hos Woodwonder kan man bygge sin egen lanterne, mens man lytter til folkemusik. Det bliver en fantastisk eftermiddag med masser af lys i mørket!

Frederiksø, Svendborg, lørdag 1/12 kl. 16-19.30.

2 Peddersen & Findus - rævejagten

Gid jeg havde små børn! Så ville jeg helt sikkert tage dem med ind og se denne legesyge forestilling på Odense Teater. Det er en fantastisk idé, at også publikum er med til at udtænke, hvordan Findus skal skræmme ræven væk fra hønsegården med skøre indfald, leg og musik. Det må være magisk at lave teater for børn, hvis fantasi står på vid gab, og så er det jo bare ren luksus at være med som voksen.

Odense Teater, Værkstedet, mandag 26/11 kl. 16.

3 Mød vikingerne

Man kan vel roligt sige, at Nationalmuseet allerede inden åbningen har fået meget omtale af udstillingen om nyfortolkningen af vikingerne. Debatten om udstillingen omhandler primært en fynbo - nemlig designeren Jim Lyngvild og hans iscenesættelse af vikingerne. Debatten går især på vægtningen af fakta kontra sanselighed, og det siger sig selv, at en museumsinspektør, der arbejder med formidling, skal se den udstilling!

Nationalmuseet, København, udstillingsåbning mandag 26/11.

Kulturredaktør Lene Kryger anbefaler:

1 Sebastian med band

Første gang jeg hørte Sebastian med band var i de tidligste 80'ere. Akustikken i Odense Idrætshal var elendig, men alligevel slog Michael Friis' basspil benene væk under mig. Den store, sindige mands lyd og lyriske indspark er indbegrebet af Sebastians musik. Og Michael Friis er selvfølgelig med på 2018-turnéen, som favner musik fra alle årene, altså fra "Den store flugt" til "Drømmescenariet", der er Sebastians seneste cd.

Odeon, Odense, søndag 25/11 kl. 20.

2 "Rejsen frem"

Komponisten Andy Pape må have et blødt punkt for Fyn. For tiden spiller hans opera, den betagende og barske "Til døden os" på Den Fynske Opera, hvor den blev uropført i 2003. Til Odense Symfoniorkester har Andy Pape skrev skrevet "Rejsen frem", som bliver uropført 29. november. Det symfoniske værk bygger på 150 fynboers fortællinger, og forhåbentlig har værket Andy Papes markante fingeraftryk: en blanding af ny kompositionsmusik og noget nær pop.

Odense Koncerthus, torsdag 29/11 kl. 19.30.

3 Henrik Sørensen

Henrik Sørensen hørte jeg første gang i 1995, da han var kapelmester for Ensemble New, Vejle Amts basisensemble. Senere flyttede han til Glamsbjerg og kombinerede jazzen med et organistjob. Nu er han vendt tilbage til konservatoriet, hvor han går i solistklassen. I den forbindelse har han genoptaget Triologic-projekter, hvor han, bassisten Peter Hansen og trommeslageren Karsten Bagge spiller nye kompositioner og reviderede udgaver af ældre numre.

Tobaksgaarden, Assens, fredag 30/11 kl. 20.