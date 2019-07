Vil du med i byen?: Til koncert med et suppe, steg og is-instrument

Ugens gæsteanbefaler:

Githa Lehrmann, skuespiller.

1 Udendørs teater

Hver sommer, når sæsonen er slut, og jeg træder ud i solskinnet efter en sæson i teatrets lune mørke, ser jeg frem til masser af lyse aftener med solnedgange, bål og vandgang. Men jeg kan jo ikke undvære teatret en hel sommer, så heldigvis kan jeg gå i Teatret Slotsgaarden. Her kan man nemlig både se teater og nyde aftensolen. I år spiller de Tartuffe - et af Molieres allerbedste stykker. Jeg har selv medvirket i det for år tilbage og glæder mig helt vildt til at se dem rive den gamle klassiker i små stumper og stykker og sætte den sammen igen - på garanteret sjoveste vis! Holdet er ungt - nogle af spillerne er helt nyuddannede - og Teatret Slotsgaardens opsætninger er altid fyldt med så meget krop, energi, liv og galskab, at jeg sidder helt forpustet tilbage. Fuld af beundring og tænker: Havde jeg virkelig ligeså meget energi, da jeg var ung?

Teatret Slotsgaarden, Odense. Der er pause i denne uge, hvor de spiller i Aalborg, men de spiller igen fra mandag 5/8 og 2 uger frem.

2 Open By Night på Egeskov

På onsdag pakker vi en madkurv og tager til Egeskov Slot. Vi køber en dagsbillet og går rundt nogle timer og nyder den smukke have. Vi har været på Egeskov mange gange, men kl. 20.30 spiller Alberte Winding- og det er derfor, vi er her i dag. Alberte og hendes sange har fulgt mig i mange år. Da mine børn var små, kørte cd'en ofte med hendes skønne børnesange, og hendes stemme rammer mig altid i maven på en god og rolig måde. Vi deler nok den flaske rosé, vi har taget med, mens vi lytter til Alberte - og håber, at solen endnu engang er med os og skinner det bedste den kan, mens den går ned.

Egeskov Slot, Kværndrup, onsdag 31/7 kl. 20.30.

3 Falafler og orgelmusik

På lørdag håber vi selvfølgelig igen på solskin, for der er tanken at slendre ned til Storms Pakhus, bestille en falafel-bowl og sætte os godt til rette - forhåbentlig udenfor - og lytte til noget så specielt som en orgeltrio. New Organ Trio har Hammond-orglet som omdrejningspunkt, og jeg ville hygge mig med at se det gode gamle suppe, steg og is-instrument komme til ære og værdighed.

Storms Pakhus, Odense, lørdag 3/8 kl. 16.