Vil du med i byen?: Pottemageri, madglæde og en tur ind i mørket

Ugens gæsteanbefaler:

Anders Gjellerup Koch, skuespiller, Odense Teater.

1 Pottemager in action

Jeg elsker keramik, og jeg har i flere perioder af mit liv drejet ler og skabt uheldige og heldige skåle, fade, krukker og tallerkener. Derfor vil jeg anbefale, at man søndag 8. eller søndag 15. september tager til Middelfart og møder pottemageren Lisbeth Kring Jensen. Man kan møde Lisbeth mellem klokken 10 og 17, hvor man kan se hende arbejde. Det kan kun blive fascinerende. Når nu man er der, vil jeg også anbefale, at man besøger det fine museum.

Clay Keramikmuseum, Middelfart, søndag 8/9 & 15/9 kl. 10-17.

2 Eksplosion af madglæde

For femte år i træk fejres den gode smag, kvalitetsråvarer, gastronomi, dansk madkultur, samvær og fællesskab. Jeg kan kun på det stærkeste anbefale, at man tager et kig på programmet for dette års udgave af Spis, Odense Food Festival. Her er en eksplosion af inspiration og madglæde. Jeg glæder mig!

Flere steder i Odense, 9.-15. september.

3 I de bløde, røde sæder

Jeg elsker gode film, og min kære lillesøster, Christiane Gjellerup Koch, er netop premiereaktuel med filmen "Ser du månen, Daniel". Filmen er et dansk drama baseret på Puk Damsgårds bog om freelancefotografen Daniel Rye, der sad som gidsel hos terrororganisationen Islamisk Stat i 398 dage.

I de fleste fynske biografer.