Vil du med i byen?: Musik til vands, dans og kultur

Ugens gæsteanbefaler:

Peter Bøgholm, festivaldirektør, HCA Festival.

1 Nyborg Slotskoncert: Musical-aften

Jeg kan som udgangspunkt lide meget forskelligt kultur. Genre betyder ikke det store, hvis bare kvaliteten er der. Thomas Storm og Isabel Schwartzbach er begge utrolig dygtige sangere. De præsterer bare, og det fascinerer mig. Så selvom jeg ikke lytter til musicalnumre til hverdag, bliver jeg grebet af det, hvis kvaliteten og stemningen er rigtig. Og det er jeg sikker på, den er, med de to ved roret.

Hotel Nyborg Strand, Nyborg, søndag 4/8 kl. 19:30.

2 Jam Days

Jam Days i Odense er en spændende musikfestival, og der er rig mulighed for at udvide sin musikalske horisont. Det er hovedsageligt jazz og blues, der er på programmet, men de mange forskellige artister skubber til genrerne på hver deres måde, og det, synes jeg, er virkeligt interessant. Jeg oplever, at musikken og stemningen til Jam Days er skøn, så jeg krydser fingre for godt vejr og glæder mig til en god festival.

Brandts Klædefabrik, Odense, onsdag 7/8 til fredag 9/8.

3 Musik På Åen

Odense byder på mange arrangementer i årets løb, men jeg vil også slå et slag for de oplevelser, der er lige i baghaven. Til skønne toner kan man på vejen mod Fruens Bøge se nogle af byens dejlige kvarterer fra bagsiden. Som børnefamilie er det også oplagt at tage en almindelig afgang, stå af midtvejs og nyde, at vi har en af Europas allerbedste zoologiske haver. Den er et besøg værd, uanset hvor mange gange, man har været der.

Odense Aafart, Odense Å, lørdag 3/8 og 10/8 kl. 12, 13 & 14.