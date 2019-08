Vil du med i byen?: Et mørklagt Magasinet, et sandet Brandts og en våd tidsrejse

Ugens gæsteanbefaler:

Henrik Lübker, museumsinspektør, Odense Bys Museer.

1 360 graders lydværk

Knap har vi lagt H.C. Andersen Festivals bag os, før OFF - Odense Film Festival - byder sig til med et imponerende program fyldt med et væld af spændende arrangementer. Men på trods af, at det er en filmfestival, er det ikke et arrangement på lærredet, der får min anbefaling. Tværtimod er det generationsmødet mellem Palle Mikkelborgs tonestrategier og den elektroniske wunderkind Mike Sheridan. I et totalt mørklagt Magasinet opfører de et 360 graders lydværk, "Anamorphosis". Netop fordi det er et samarbejde mellem forskellige generationer, genrer og lydæstetikker, er det umuligt at sige, hvad oplevelsen egentlig vil indebære. Men det er også arrangementets store styrke. Dér i Magasinets mørke må man overgive sig til lydoplevelsen - til kunstværkets intention - på godt og ondt.

Magasinet, Odense, torsdag 29/8. kl. 21.

2 Sand alle steder

Jeg er vild med oplevelser, hvor jeg mærker, at kunsten vil mig noget. Hvor den presser sig på som en nødvendighed. En helt banal måde den kan gøre det, er ved at lege med skala eller rum. Når kunsten pludselig tårner sig op over mig eller omslutter mig, så gør den noget andet ved mig, end når den passivt hænger på en væg. Mens et kunstmuseum som Aros i Aarhus i de senere år har haft stor succes med netop at satse på installationskunsten, har Brandts valgt en anden vej med sit fokus på visuel kultur. Derfor er deres udstilling "The Great Filter" med Adam Jeppesen en kærkommen tilbagevenden til installationskunsten på byens førende kunstinstitution. På over 150 m2 spreder Jeppesens skrøbelige sandslotte sig, der synes at pege på en helt grundlæggende eksistentiel erfaring: at vi altid er i proces - på én gang både i tilblivelse og i forsvinden. Jeppesen er især kendt for sine sarte og poetiske kunstfotografier, og det bliver spændende at se ham udfolde sig i stor rumlig skala.

Brandts, Odense, hele ugen.

3 Fortiden under overfladen

Nogle gange støder man på events, der er tænkt så dejligt upraktiske, at selve besværet bliver en del af det skønne ved dem. Øhavsmuseet har lavet en sådan en dejlig upraktisk genistreg med deres "Snorkeltur til fortiden". Helt uøvede snorklister, som jeg selv, kan låne udstyr og få et unikt perspektiv på stenalderen. Museet skriver, at det er rigtig let at snorkle. Jeg tror dem ikke over en dørtærskel. Og jeg tror, at også for dem er det et vildt besværligt og upraktisk arrangement. Men netop i besværet ligger skønheden og generøsiteten. Man kunne bare have valgt at vise et lysbilledshow. Men nogle gange er det smukt at tage den lange vej hjem.

Øhavsmuseet, Faaborg, onsdag 28/8 kl. 15.