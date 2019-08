Vil du med i byen?: En summende midtby med hr. Andersen i fokus

Ugens gæsteanbefaler:

John. Nørregaard Frandsen, professor, H. C. Andersen Centret, SDU, Odense.

1 En summende midtby

Odense er på den anden ende i uge 34, og alt kan ske. H.C. Andersen Festivals fylder byens rum og sprækker ud i flere hundrede arrangementer. Små og store tilbud fra absolut international klasse til lokale forestillinger og skøre påfund. De centrale parker, gader og pladser summer: Munke Mose, Brandts Torv og Passage, Farvergården, Vestergade, Vintapperstræde, Odeon, Gråbrødre og Sortebrødre, Kongens Have, Flakhaven, Eventyrhaven. Ny Vestergade forsvinder og opstår tæppebelagt som Kunstgaden, en slags dagligstue med sofaer, kaffe, pandekager, opera, teater og kunst. Så vil du med i byen? Ud i strømmen og ind i en H.C. Andersen'sk fantasi, hvor rejsen, magtfuldt sprog, brud på mønstre og nye former udfolder den by, vi troede, vi kendte. Det skal være min første anbefaling i uge 34. En tur i byen er en tur i en by, hvor alting kan ske og sker. Skærp sanserne og lysten til at opdage mangfoldigheden.

Odense bymidte, hele uge 34.

2 Det hele på to timer

Kan man gennemgå H.C. Andersens samlede eventyr, 156 stykker, på to timer? Ja da! I hvert fald hvis man fredag, lørdag og søndag i uge 34 går i Teater Momentum, og lader sig forføre af Heinrich Christensens flabede stykke, der hedder "H.C. Andersens samlede eventyr". Rammen for den rablende odysse gennem Andersens skærgård af kunstneriske klipper er simpel: Det lokale folkebibliotek holder temauge om H.C. Andersen. Nationaldigteren hyldes og tages ned fra hylderne, men der kommer ingen, det er for kedeligt, for alt for mange er vant til, at højpandede litterater snakker Andersen til kedsomhed, fordi de akademiske gedebukke-under-og-over-general-kommander-sergeant-spring forbyder det sanseligt sjove. Der kommer ingen, så bibliotekarerne, der keder sig, begynder i stedet at rable, battle og udfolde Andersens eventyr, som fantastiske ture i sansernes og fantasiens vildveje. Vi, tilskuere, får sådan en oplevelsens opstoppertur.

Teater Momentum, Odense. Fredag 23., lørdag 24. og søndag 25/8.

3 1, 2, 3 eventyrlige aktiviteter

H.C. Andersen Festivals byder på børns begejstrede udfoldelser, Spoken Words, talegaver, dukketeater, punk, comedy. Nyd det! Fortællere, dansere, musikere med og uden laksko, parader, højt hår, kærlige hilsner. Det bliver fedt, og mindst fem høns flyver på fantasiens fjer. Til de nødvendige-at-opleve hører opførelsen af "Aamanden", der viser, at Andersen ikke er for sjov, og at han trækker på folketro, skæbne, uhygge. "Klokken" er årets store aftenshow i lys i Munke Mose. Det er Nojus Sabalis, der før har væltet rådhuset og publikum på Flakhaven, som nu i Munke Mose i lys, lyd, vanddamp, fontæner og akrobatisk performance. Vandmuren i mosen bliver et mødested. Et andet af årets DNA-aftryk er "De 5 Verdenshjørner", hvor Pivot Dance Company sammen med Odense Symfoniorkester tager os, oh, lykkelige fynboer og lykkelige andre med på en rejse i alle de retninger, H.C. Andersens kunst bevæger sig. At leve er at rejse ind i denne uges tilbud. Så selvfølgelig vil du med i byen! Alt kan jo ske.

Under Albanibroen, Munke Mose og Odeon.