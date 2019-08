Vil du med i byen?: Ærøsk øl, kammermusik og solnedgangstur

Ugens gæsteanbefaler:

Kerstin Landwehr, daglig leder, Ærø Kunsthal.

1 Ærøsk øl

På Rise Bryggeri blev der for første gang brygget øl i 1926. I 2004 genopstod det, og er i dag er det et af de større mikrobryggerier i Danmark med cirka 250.000 liter brygget øl om året. Du kan opleve det 90 år gamle bryggeri i den idylliske landsby Store Rise og se og høre om historien, og hvordan øllet brygges. Og så skal du selvfølgelig også smage på øllet. Book din rundvisning på book.risebryggeri.dk.

Rise Bryggeri, Ærøskøbing, onsdage & lørdage kl. 11.

2 Søbygaardkoncerterne

Andrea Pellegrini er en af Danmarks efterspurgte og prisbelønnede mezzosopraner. Erik Kaltofts musikalske profil er karakteriseret ved et højt aktivitetsniveau som solist og kammermusiker. Sammen spiller de et udvalgt program fra M. de Falla, C. Nielsen, E. Grieg til G. Bizet.

Søbygaard, Søby, onsdag 14/8 kl. 19.30.

3 En sejltur som i gamle dage

Skonnerten Meta er et træskib, der hver sommer sejler skonnertture (kl. 10-14) og solnedgangsture (kl. 19-21) i det sydfynske Øhav. Du må gerne medbringe en madkurv, og drikkevarer kan købes ombord.

Afgang søndag-tirsdag fra Svendborg, torsdag & fredag fra Rudkøbing og torsdag fra Marstal.