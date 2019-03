Vigtigt skridt for Odenses comedy-scene: Få et gratis grin hver tirsdag

Underholdning: Et vigtigt skridt er taget i stand-up-scenens udvikling i Odense. I hvert fald hvis man spørger den odenseanske komiker Olav Lundsgaard.

På Boogies Dance Café arrangerer han nu hver tirsdag Comedy Open Mic, og det er Odenses første faste stand-up-ugedag.

I forvejen har The Old Irish Pub, Sir Club, Odeon, Studenterhuset og flere andre steder faste arrangementer. Men ikke hver uge.

- Det gør det nemmere og mere forudsigeligt for både komikere og publikum, hvis man ved, at der hver tirsdag er stand-up. Så skal man ikke tjekke Facebook for at finde begivenheden, og komikerne kan have et fast sted, hvor de kan udvikle sig, fortæller Olav Lundsgaard.