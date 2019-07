Video: Verdenskendt dj væltede Tinderbox - nu vil han og Rahbæk Juel vælte Odense

Musik: I slut-juni gæstede han Tinderbox og fyldte pladsen til bristepunktet foran Magicbox-scenen. Og i starten af september rammer den danske dj Martin Jensen Odense igen. Denne gang gadefesten til Generator.

- Sidst væltede du Tinderbox, men næste gang vælter vi Odense, siger Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel med Martin Jensen ved sin side i en video offentliggjort af Generator.

Han er på få år gået fra en rolle som lille jysk dj til at spille på hovedscenen på Tomorrowland, en af verdens største musikfestivaler, og hans mest hørte single "Solo Dance" er afspillet 486 millioner gange på Spotify.

- Jeg arbejder hårdt hver eneste dag for at blive bedre, og selv om jeg er glad for succesen, så vil jeg gerne ud og ramme endnu flere folk, siger Martin Jensen.

Dj'en har udgivet fem singler siden 2015, og samlet er de streamet over én milliard gange, mens han i år kunne finde sig selv på det indflydelsesrige magasin DJ Mag's topliste over verdens bedste dj's for tredje år i træk. I år som den 54. mest populære dj i verden.