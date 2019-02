Video: Dinosaurer til Fyn

Inde midt i et gigantisk lårben sidder en hvid tand og afslører en lille bid af hverdagen fra kridttiden for cirka 100 millioner år siden. Dengang, da gigantiske langhalse - også kaldet for brachiosaurus'er - gik fredeligt omkring på kloden og åd blade, mens rovdyr i alle størrelser åd hinanden og altså også havde smag for selv en langhals, der med sine over 30 ton var noget af en mundfuld.

Thomas B. Berg (til venstre) har som biolog speciale i smågnavere, så han har måttet efteruddanne sig for at håndtere dinosaurerne på Naturama. Til højre ses dyrepasser og formidler Poul Stentebjerg på vej ud af kødæderen alectroaurus, der i Naturamas version kan bevæge sig. Foto: Michael Bager

- Statens Naturhistoriske Museum har sikret, at udstillingens faglige baggrund er blevet opdateret til dagens viden om dinosaurer, men i København kunne man kun se dele af den oprindelige udstilling, og præsentationen var mere en kunstudstilling omgivet af hvide vægge. Her på Naturama har vi skabt en anden scene, og vi har hele udstillingen med, fortæller seniorforsker og udstillingsansvarlig Thomas B. Berg.

Det betyder blandt andet, at der på Naturama er mulighed for at røre ved flere af sagerne. Man kan blandt andet grave efter dinosaur-æg og prøve at artsbestemme dem. Man kan samle skeletter og se, om man kan bygge en dinoknogle, og man kan se en række malerier af den mexicanske kunstner Luis Rey, der har specialiseret sig i at male dinosaurerne så tæt på virkeligheden, som man tror, at de har set ud med både hud og fjer og farver.

- Det er ikke mere end godt 20 år siden, at man i Kina fandt det endelige bevis for, at mange af dinosaurerne havde fjer. Nutidens fugle er efterkommende af dinosaurerne, fortæller Thomas B. Berg.

Dinosaurernes tid på jorden var i jura-og kridttiden, der sluttede for cirka 65 millioner år siden, da den femte masseuddød ramte jorden. En sammenblanding af et større meteornedslag i Mexicanske Golf og voldsom vulkansk aktivitet slog dinosaurerne ihjel.

- Man kalder det massedød, når over halvdelen og op til 95 procent af alt liv uddør, fortæller Thomas B. Berg.