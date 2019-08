'Vi, de druknede' som teater er mere end sømænd og havbrus, lover instruktør

- På en måde er havet eller skibet en metafor for et samfund med mere diversitet. Det er ude af dine hænder, det er ikke noget, du har kontrol over, siger Judith Vindevogel. Pressefoto: Raymond Mallentjer

Belgiske Judith Vindevogels musikalske fortolkning af Carsten Jensens "Vi, de druknede", er en fortælling om sømænd, havbrus, diversitet og en kamp med livets etiske spørgsmål. Forestillingen får premiere i Marstal 6. august.

Carsten Jensens roman "Vi, de druknede" er skønlitteratur og baseret på en opdigtet historie. Men Marstal, hvor romanen har sit udgangspunkt, er i den grad virkelig. Derfor er det også en drømmelokation for den belgiske instruktør Judith Vindevogel at få mulighed for at opføre et musikteaterstykke, der er baseret på den anmelderroste roman, lige netop i bådeværftet i Marstal. 6. august er der Danmarkspremiere i HCC Bådeværft, hvor stykket vil blive opført frem til 10. august. Omgivelserne i bådeværftet giver så meget liv til stykket, at det bliver af helt essentiel betydning. - Skibsværftet er en karakter i sig selv. Det er der, og det taler. Det tilfører så meget betydning til det, vi vil fortælle, siger Judith Vindevogel. Med bådeværftet som baggrund følger stykket en række karakterer i den gribende fortælling om Marstals storhedstid og fald. Især de bærende karakterer somsømanden Albert Madsen, enken Klara Friis og sønnen Knud Erik, som hver især møder egne udfordringer og går i oprør mod den vanlige måde at tænke og handle på.

'Vi, de druknede' "Vi, de druknede" er et musikteaterstykke opført og skabt af det belgiske musikteaterkompagni Walpurgis i samarbejde med BOT og Kloppend Hert og præsenteres i Danmark af Metropolis - Københavns Internationale Teater i samarbejde med Baggårdteatret og Marstal Søfartsmuseum med støtte fra Statens Kunstfond, Knud Højgaards Fond og Wilhelm Hansen Fonden.



Forestillingen er inspireret af Carsten Jensens roman "Vi, de druknede" og instrueret af 56-årige belgiske Judith Vindevogel fra Antwerp.



Vindevogel er kunstnerisk direktør i Walpurgis og har en baggrund i teaterlivet som både sanger og instruktør.



Forestillingen har 20 medvirkende med forskellige nationaliteter.



Forestillingen kan ses fra 6. til og med 10. august på HCC Bådeværft i Marstal, H.C. Christensensvej 2, hver dag klokken 20.30. Den varer 90 minutter.



Der er mulighed for at købe færgebilleter i forbindelse med køb af forestillingen. Billetter kan købes på metropolis.dk



Metropolis er et teater med byen som scene og tema, der laver stedsspecifikke forestillinger som forestillingen i Marstal.

Det er ikke første teaterstykke Judith Vindevogel har instrueret på baggrund af"Vi, de druknede". I 2015 instruerede hun stykket "Smash him & Bash him", som blev opført på musikkonservatoriet i Bruxelles. Pressefoto: Step Depover

Kampen inde i os Krigene i romanen bliver ikke som sådan en del af teaterstykket. For i Judith Vindevogels fortolkning af bogen er det nemlig uvæsentligt, hvilken krig, man befinder sig i. - Den kamp, man som menneske skal igennem, er den samme ligegyldigt hvilken krig, man er i. Krig er krig, og derfor taler vi heller ikke om, hvilken krig historien foregår i, siger Judith Vindevogel. Netop de udfordringer, karaktererne møder under krigen og i livet generelt i "Vi, de druknede" har været en stor inspirationskilde for instruktøren gennem hele udformningen af teaterstykket. - Der er mange forskellige lag i denne bog, og man kunne lave historier nok til et helt liv, men kampen er den røde tråd, der kører fra start til slut, siger Judith Vindevogel.

Paralleller til nutiden Samtidig har det for Vindevogel været vigtigt at fortolke historien på en måde, så man kan drage flest mulige paralleller til nutidens udfordringer. Og netop den kamp, karaktererne gennemlever, ser hun også i dag. - Kæmper vi ikke alle en kamp inde i os selv? Vi kæmper med klimaændringer, store firmaer og korrupte politikere. Og vi spørger os selv, hvad vi kan gøre, siger Judith Vindevogel. Da sønnen Knud Erik i "Vi, de druknede" deltager i krigen med sit skib, oplever han netop denne kamp med sig selv. Hans skib sejler i en konvoj og undervejs er der folk, der er ved at drukne. En regel siger, at han ikke må stoppe og redde de ulykkelige sjæle i vandet og i stedet skal sejle videre. Knud Eriks samvittighed nager ham og efter en kamp med sig selv, beslutter han at trodse reglerne og redde mennesker fra druknedøden. En lignende scene udspillede sig i det virkelige liv i juni i år. En kvindelig kaptajn, Carola Rackete, på det tyske nødhjælpsskib Sea Watch 3 sejlede 42 afrikanske bådflygtninge ind i italiensk farvand trods et forbud. Ved at sejle ind risikerede hun op til 15 års fængsel, men hun gjorde det, fordi flygtningene var udmattede og havde brug for hjælp. - Den tyske kaptajn gik igennem en lignende kamp som Knud Erik fra Marstal. Det er ikke præcis den samme kamp, men det er en kamp, og det er de samme etiske spørgsmål, hun og vi kæmper med i dag, som indbyggerne i Marstal gjorde for 100 år siden, siger Judith Vindevogel.

Diversiteten i sproget En anden nutidig udfordring, der bliver taget op i det musikalske stykke, er de barrierer, sprog kan føre med sig. Ud af stykkets 20 medvirkende er der mere end seks forskellige etniciteter. Forestillingen foregår dog primært på engelsk, selvom der vil være enkelte replikker på dansk, marokkansk, russisk og hollandsk. - Selvom man taler forskellige sprog, forstår man hinanden, når man synger. Ord kan være svære. Musik er meget mere direkte, siger Judith Vindevogel og tilføjer: - For mig er sprog også en slags musik. Det farvelægger forestillingen på en helt anden måde. Det gør det klart, at det handler om en verden, hvor mange sprog støder og smelter sammen - også forskellige artistiske sprog. En albansk operasanger, der spiller enken Klara Friis, kommer til at skille sig ud fra de andre skuespillere, der primært synger folkemusik og popmusik. - Klara Friis er en slags feminist. Hun kæmper for bedre sociale forhold og lige rettigheder for kvinder og på en måde er hun alene i stykket, lidt ligesom operasangeren, siger Judith Vindevogel.

De svære valg Det er umuligt at krænge en roman på 700 sider ned i et stykke på 90 minutter. Derfor har det også været noget af det sværeste i skabelsen af forestillingen. - Der er så mange smukke scener, anekdoter og karakterer i bogen, som jeg ville have elsket at have med. Men man må prioritere, siger instruktøren Derfor skal man hverken regne med at se den italienske kok, der bliver dræbt af styrmanden O'Connor eller det tragiske mord på hunden Karo. Men selvom der er nogle gode ting, Judith Vindevogel er nødt til at udelade, håber og tror hun på, at forestillingen kommer til at røre publikum. - Jeg håber, de går hjem med en følelse af, at det er muligt at samarbejde, selvom man er forskellige, siger hun.