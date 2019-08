Vi Sidder Bare Her til HCA Festivals: - Det uventede giver liv

Komponisten Frithjof Toksvig og musikeren Mikael Simpson har i 12 år forsøgt at skabe det optimale musikalske fundament til Jørgen Leths ord i Vi Sidder Bare Her. Torsdag aften optræder trioen på Amfiscenen.

Da gruppen Vi Sidder Bare Her blev dannet for 12 år siden, var det nærmest med ærefrygt, at Frithjof Toksvig og Mikael Simpson interviewede Jørgen Leth i processen med at fremdyrke tekstmateriale til sangene. - Vi var meget forsigtige og nærmest benovede til at begynde med i vores samtaler, fordi vi ikke kendte hinanden så godt, og fordi Jørgen Leth er den, han er. I dag er fløjlshandskerne røget af, og vi går langt mere til stålet, når vi snakker. Derfor er det ofte nogle helt andre emner, som kommer på banen i dag, siger komponisten Frithjof Toksvig, der blandt andet er kendt for at stå bag musikken til filmen "Nordkraft". Der er flere af trioens nye sange fra det seneste album, "De øjeblikke man har" fra april 2019, som formodentlig ikke var blevet til i de første år. - "Det tror jeg nok går" og "Det var ikke mig, der sagde det" er sange på omkring et minut. Dem ville vi aldrig have lavet for 10-12 år siden. De er nærmest klippet ud af en sammenhæng og langt mere syrede og uklart definerede end de tidlige sange, siger Frithjof Toksvig.

Koncerter på Amfiscenen til HCA Festivals Torsdag 22. august klokken 21.00: Vi Sidder Bare Her



Fabler om agurkesalat Der er også flere af de nye sange, der handler om at blive ældre. Ikke nogen stor overraskelse med 82-årige Jørgen Leth som afsender. - Jørgen skriver om sin egen virkelighed, og det er tydeligt, at alderen har mere fokus i dag. Men når det er sagt, snakker han om alt mellem himmel og jord, og det stod tidligt klart for os, at det var en umulig opgave at gengive ordene fra vores samtaler én til én live. Intet menneske på jorden ville kunne memorere 15-17 sange med så lange, snørklede tekster, siger Frithjof Toksvig. Metoden er, at de printer samtalerne ud og lader Jørgen Leth bruge dem som rettesnor. - Det er helt op til Jørgen at gengive det på en måde, hvor han fornemmer, at det flyder sprogligt. Og det er han ret god til. Jeg kan ikke se, hvordan man ellers skulle gribe det an, medmindre vi hyrede en oplæser, der kender telefonbogen udenad, siger Frithjof Toksvig. I studiet prøver Frithjof Toksvig og Mikael Simpson at tie stille, mens Jørgen Leth kører ud ad tangenterne. Men indimellem er det umuligt for dem at holde latteren tilbage. Som på "Sommerting", hvor Jørgen Leth fabler om agurkesalat i gamle dage, hvor eddiken var stærkere, sukkeret sødere og agurkerne mere knasende. - Indimellem sker der noget uventet, som er med til at give det liv. Vi har fra starten været enige om, at den slags "fejl" ikke skal renses væk. Derfor er der også masser af brummen og øh'er fra Jørgen, som er taget med, fordi det gør det mere autentisk. Jeg elsker det uventede, og det er heller ikke, fordi vi har en overvægt af morsomme øjeblikke, siger Frithjof Toksvig.

Levet det vilde liv HCA Festivals handler om eventyr og historiefortælling. I den sammenhæng passer Jørgen Leth som fod i hose. - Jørgen er en mesterlig fortæller, og der er ingen tvivl om, at hans ord og anekdoter er centrum i vores univers. Jørgen er også dygtig til at anskue ting fra nye vinkler og vende verden på hovedet, siger Frithjof Toksvig. Man skal heller ikke underkende hans og Mikael Simpsons bidrag, da makkerparret formår at skabe nogle sfæriske stemninger. - Vi får hele tiden nye idéer og nye instrumenter, som betyder, at vi udvikler os konstant. Vores mål er at skabe den rette stemning til Jørgens ord og undgå at larme alt for meget. Vores musik har hele tiden respekt for ordet, så det kan sagtens smage lidt af klassisk musik, selv om det ofte omtales som ambient, siger Frithjof Toksvig. Han hører ofte publikummere tale om, at de føler sig suget ind i et rart univers til Vi Sidder Bare Hers koncerter. - Ord som "sjovt", "eftertænksomt" og "skørt" går igen, og så fremhæver publikum alle de gode historier og anekdoter. Jørgen har levet livet mere end de fleste, så han løber aldrig tør for vilde historier. Der kommer også altid noget improviseret om den by, vi optræder i, så det ville ikke overraske mig, hvis Jørgen fremhæver en bordtennisspiller eller cykelrytter fra Odense, som han engang har mødt, siger Frithjof Toksvig og ler.

Jørgen har altid fyldt meget Da Vi Sidder Bare Her blev dannet i 2007, krævede det syv stole, hvis alle skulle sidde ned. I dag er der blot brug for tre stole. - Vi fandt ud af, at det blev meget mere nærværende, hvis vi skar det ned til Jørgen, Mikael og mig. Det har givet os mere fokus, at vi ikke skal forholde os til fem andre musikere men kun én. Det skærper også billedet af Vi Sidder Bare Her, fordi det er mere overskueligt for publikum, siger Frithjof Toksvig. I løbet af sommeren er der skrevet en del om Jørgen Leth, der blev fravalgt som vært til Tour de France. For Leth-fans var det en skandale. For Vi Sidder Bare Her måske med til at skabe omtale. - Det er svært at vide, om der dukker flere op til vores koncerter af den grund. Jørgen har altid fyldt meget i medierne. Da vi begyndte at samarbejde, havde han lige udgivet bogen med den famøse beskrivelse af kokkens datter, siger Frithjof Toksvig.