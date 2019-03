Verdenshit: Maria fra Snave laver tonstung kunst for millioner og udstiller i hele verden

Når Maria Rubinke arbejder, beskriver hun processen som at lade sig rive med. Her er hun i gang på sit værksted med modellen til den bronzeskulptur, der indleder udstillingen "Legacy". Privatfoto

Kunstner Maria Rubinke fik succes fra begyndelsen med sin sirlige kunst i porcelæn. Nu har hun også kastet sig over tonstunge bronzeværker i sin nye udstilling "Legacy". Mød kvinden, der lovpriser sin landlige opvækst.

Maria Rubinke Født 1985, opvokset i Snave, hvor bedsteforældrene boede på et nærliggende nedlagt landbrug. Bor og arbejder i København.Uddannet fra Kunstakademiets glas- og keramikskole på Bornholm i 2008. Er grundlæggende inspireret af surrealismen.

Har en datter på godt to år sammen med sin kæreste, som er ved at tage en kandidat i pædagogisk psykologi.

Er fast tilknyttet Martin Asbæk Gallery i København, Galleri Franz Pedersen i Horsens og har også et fast galleri i New York.

Er på vej med en bronzeskulptur til havnen i Horsens betalt af Casa A/S.

Har udstillet i bl.a. USA, Italien, Spanien, Tyskland, Norge, Belgien, England, Rusland og flere steder herhjemme.

Kan følges på Instragram, hvor hun har godt 15.000 følgere.

- Jeg har ikke råd til at købe mine egne værker, siger hun og smiler på en måde, der bedst kan beskrives som at blive ramt af en lun solstråle. Hun smiler stort, virrer med sine opsatte, lyse krøller og lader selvironien blinke i øjnene. For hun praler ikke. Den egenskab blev ikke dyrket under hendes landlige barndom i Snave på Vestfyn. Det er blot et faktum, at hendes kunst er så eftertragtet, at velhavende og institutioner gerne betaler. Ligesom det er et faktum, at den bronze, hun for nylig med egne ord "er blevet fuldstændig besat af", er så dyr alene i anskaffelse, at det afspejler sig i prisen for den endelige kunst, hvor det mindste og billigste værk koster over 200.000 kroner og de fleste millioner. Maria Rubinke har kunnet leve af sin kunst, lige siden hun blev uddannet fra Kunstakademiets glas- og keramikskole på Bornholm i 2008. Hun har ikke været ramt af døde perioder på offentlig forsørgelse, men i stedet haft konstant travlt med at producere og udstille utallige steder rundt om i verden og naturligvis i Danmark på gallerier og steder som Clay, Vejle Museum og Art Copenhagen. Men bortset fra medvirken i gruppeudstillinger har Maria aldrig udstillet på Fyn, og det har hun ingen anden forklaring på, end at hun aldrig er blevet spurgt.

I kunsten skal vi lede I forbindelse med udstillingen er der udkommet en bog om Maria Rubinke og "Legacy". Heri skriver blandt andre Pilvi Kalhama, der er leder af det finske museum Emma, som man populistisk kan kalde for Finlands Louisiana: "Vi beskuere bliver også opslugt af Rubinkes detaljer, og deres skønhed og fascinationskraft får et stærkt tag i os. Vi fortsætter tillidsfuldt vores rejse uden at vide, om vi vil være i sikkerhed eller fortabte efter livet. Rubinkes værker er baggrunden for vores tanker og et spejl for menneskehedens universelle og fundamentale problemer. Hver af os står stille foran disse spørgsmål på et tidspunkt i vores liv. Livets mysterium forbliver uløst. Det er uforklarligt. Kunsten kan ikke give svarene, men det er der, vi skal lede efter dem".

Bronzefrøen med en pigesko mellem fødderne og den anden pigesko i munden. Foto: Anders Sune Berg

Sit livs største projekt Lige nu er hun aktuel med sit livs største projekt, og det kan opleves i store rum på Kastrupgårdsamlingen, der ligger på det sydlige Amager, og hvor der i øjeblikket er hyppig publikumsrekord, fordi der kommer "sindssygt mange flere gæster end normalt for at se Rubinkes værker", ifølge museumsleder Mette Mansa. Udstillingen hedder "Legacy" og er en surrealistisk og magisk fortælling i form af store installationer i særligt porcelæn og bronze. Udstillingen handler om skabelse, frugtbarhed og lidenskab og om døden, men selv om Maria Rubinke har sine egne tanker med værkerne, håber hun, at beskuerne vil blive inspireret til egne refleksioner. - Jeg er inspireret af tradition og kulturarv og af et gammelt maleri, som Hieronymus Bosch malede i 1500-tallet. Det er det ældste surrealistiske værk, jeg har set. Maleriet hedder "Lysternes have", og jeg er så fascineret af alle de historier og figurer, der optræder i det, fortæller Maria Rubinke. På maleriet, der er opdelt i tre afsnit, er jorden og helvedet afbildet med fantasifulde skabninger i et drømmelandskab. Maria Rubinke siger, at hun føler et slægtskab med maleriet, og at hun med sin udstilling forsøger at sætte spørgsmålstegn ved, hvad vi mennesker efterlader os og giver videre til andre. Maria Rubinke er især kendt for at arbejde med porcelæn, der kræver en stor detaljegrad. Tidligere har hun ikke farvelagt porcelænet så ofte, men det har hun gjort til "Legacy". Den helt store fornyelse er dog arbejdet i bronze. - I begyndelsen arbejdede jeg med det, som om det skulle brændes og være så detaljeret og glat som porcelæn. Men bronze er et grovere materiale og derfor meget mere spontant. Jeg har lært utrolig meget nyt ved at arbejde med det, fortæller hun. Noget af det har hun lært på den såkaldt hårde måde. Som da hendes modeller til en bronzeport, hun har skabt til "Legacy", endte med at blive så store, at de ikke kunne komme ud ad døren. Derfor måtte de skæres op i mindre dele, og silikoneformene af dem, der skulle bruges til den endelig bronzestøbning, måtte støbes på stedet. Maria bor sammen med sin kæreste og datter på godt to år i en 47 kvadratmeter lille lejlighed ved Enghaveplads i København. Hun elsker kvarteret, som rummer alt, hun har brug for - også små grønne områder, og det ligger tæt på det atelier, hun har haft i over 10 år på Vesterbrogade. Her skaber hun sine værker sammen med en assistent, men fuldførelsen finder ofte sted på Fyn, hvor hun blandt andet hyrer Skulpturstøberiet i Svendborg til at få støbt sine værker. - Jeg betaler selv for mine støbninger. Det indebærer selvfølgelig en økonomisk risiko, hvis ingen vil købe værkerne. Men indtil videre er det gået godt, og fordelen er, at jeg på den måde selv beholder rettighederne.

Detalje fra bronzefrøen. Foto: Anders Sune Berg

Barndommen i Snave Maria drikker mælk med kaffe. Små briketter med mælk brækkes op på stribe og får lov at fylde hendes halve kaffekop her i Kastrupgårdsamlingens kantine. Hun har medbragt croissanter. - 30 kroner stykket. Det er jo langt ude. Hjemme på Fyn koster de under det halve, konstaterer hun. Og hjemme på Fyn bor hele resten af hendes familie, og her voksede hun op i et hjem, hvor alle havde begge ben på jorden, som hun siger. Hendes far er tømrer, nu pedel, hendes mor sælger tøj i Rosengårdcentret. De er kunstnere uden at vide det, ler hun, men bløder det op med, at det er hendes far, der bygger alle hendes udstillingspodier. - Det er også altid ham, jeg ringer til og tuder, hvis jeg bliver presset og skal have hjælp i sidste sekund. Som barn fik hun lov til at tegne alt det, hun ville. Og tegne ville hun. Meget hellere end at gå til alt muligt, så det slap hun for. Hun gik i skole i Snave, tog sin hf i Odense, var overbevist om, at hun skulle være illustrator, tog et år på Kerteminde Højskole og blev introduceret for keramik. - Det var så legende let for mig at arbejde i tre dimensioner. Jeg skulle kæmpe meget mere med tegningerne, erindrer hun. Alligevel blev hun deprimeret, da højskolelærerne sagde, at hun hellere skulle arbejde med formgivning end med papir. - Jeg tog på Kunstakademiets glas- og keramikskole i tre år på Bornholm. På skolen gad jeg ikke lave kopper og brugskunst, og det var mit held, at lærerne lod mig udvikle mig og forfølge mine egne ideer. Allerede da hun gik på anden årgang, blev hun kontaktet af et galleri og fik solgt sine første ting. Da hun var færdig med sin bachelor på Bornholm, var planen at tage kandidaten til uddannelsen i London, men samtidig blev hun tilbudt en soloudstilling. Hun havde penge til materialer, fordi hun modtog skolens talentpris, men hun skulle også købe blandt andet ovne til at brænde porcelænet i. Hun besøgte derfor sin fynske bank: "Jeg skal have en kassekredit og et lån". - Jeg fik det på mit glatte ansigt. Det var heldigvis før finanskrisen, husker Maria Rubinke og ler igen. Siden er det gået slag i slag, og hun har i modsætning til sin assistent aldrig fået taget overbygningen til sin uddannelse.

Porcelænsfrugter får besøg af slanger i udstillingens første afsnit, der beskæftiger sig med skabelsen. Foto: Anders Sune Berg

Fremtidsdrømmene - Fordelen ved at vokse op ude på landet er, at man får tid og lov til at fantasere. Det er sværere i byen, hvor der hele tiden er noget at se på og foretage sig, siger Maria Rubinke. Blandt andet derfor vil hun heller ikke blive boende i midten af København. Hun og kæresten vil have mere plads og ud et sted, hvor særligt datterens blik kan vandre og de små ben løbe frit. Når drømmen får lov at blomstre, vokser der også et lille hus i Italien frem. Et sted, hvor hun kan arbejde om vinteren uden at fryse. - Og ellers drømmer jeg bare om at arbejde og om, at min familie skal have det godt. Da jeg var yngre, var min kunst mere navlebeskuende, og det var vigtigt for mig at udstille på fancy museer, men nu er ambitionen mere, at jeg skal lave god kunst, der overrasker, påvirker og skaber eftertanke.

I andet afsnit støder vi på kulørte svampe af porcelæn. Sin mere naturalistiske inspiration har Maria Rubinke fra Flora Danica. Foto: Anders Sune Berg

En detalje fra udstillingens andet afsnit om frugtbarhed. Fristende frugt i en kurv. Alt i porcelæn. Foto: Anders Sune Berg

Sidste afsnit handler om døden og det ukendte og byder på tusinder af blade i porcelæn. Her en lille håndfuld. Foto: Anders Sune Berg

Detalje fra den tonstunge bronzedør, som symboliserer porten ind til det ukendte. Foto: Anders Sune Berg

Under arbejdet med formgivningen af den store bronzedør. Det kneb med pladsen i atelieret. Privatfoto