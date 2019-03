Verdensberømt mode-ikon til Heartland

Når hun indtager scenen, gør hun det alene. For første gang på Heartland vil netop Westwood indgå i en direkte samtale med publikum uden samtalepartner eller moderator i Talks-teltet.

Britiske Vivienne Westwood er 77 år, og skulle enkelte tro, at der er tale om en te-drikkende klassisk, ældre dame, tager de grundigt fejl. Westwood er en legendarisk modesigner og såkaldt bæredygtighedsaktivitist, og hun bliver en af deltagerne i Heartlands Talks-program.

Også Leine og Willerslev

Samtidig har arrangørerne offentliggjort endnu to navne til Talks-programmet. Den ene er den dansk-norske forfatter Kim Leine, der har en fortid på Langeland.

Leine modtog De Gyldne Laurbær i 2012, Nordisk Råds Litteraturpris i 2013 og sidste år Kronprinsparrets Kulturpris. Som forfatter beskriver han ofte livet i udkanten af det danske samfund - som på Grønland - og det er dette "indefra og udefra-blik" på Danmark, der ifølge arrangørerne gør, at han har noget til fælles med Ahmed Akkari, som han skal på scenen sammen med for at drøfte "Hvad er danske værdier i dag". Det hele modereres af journalist og radiovært Adam Holm.

Akkari er aktivist og debattør og har udgivet to bøger om sin vej ud af det islamistiske miljø.

Dagens tredje, nye navn er direktør for Nationalmuseet, Rane Willerslev, som i samtale med fotojournalist Jan Grarup skal reflektere over, hvordan vi arbejder under overskriften "Arbejder vi alle sammen forkert". Samtalen modereres af Anja Bo, tidligere vært på DR2 Deadline.

Med dagens tre nye navne, er der foreløbig offentliggjort otte. De øvrige er den amerikanske forfatter Jonathan Franzen og komikeren Jonathan Spang. Sidstnævnte skal sammen med Hella Joof drøfte "Er humoren blevet voksen".

Heartland finder sted ved Egeskov Slot fra 30. maj til 1. juni. Foruden Talks indeholder festivalen musik, kunst og mad.