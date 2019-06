Verdensballetten på Broholm Slot

Underholdning: Verdensballetten gæster for anden gang Fyn for at optræde med en eftermiddagsforestilling i Gudme ved det romantiske Broholm Slot. Scenen er i år rykket på græs, hvormed alle gæster er sikret en unik oplevelse med godt udsyn til de fortryllende balletdansere og musikere på scenen. Verdensballetten præsenterer en række af verdens mest berømte balletdansere fra tre af verdens dygtigste kompagnier i selskab med danske operasangere og musikere. Tenor og konferencier Jens-Christian Wandt leder forestillingens kunstneriske ramme. Det er muligt at købe en picnickurv med fynske specialiteter samt Broholms brød, der kan nydes på et medbragt tæppe. Festlighederne begynder fra kl. 13 søndag 14. juli på Broholm Slot./kamjo