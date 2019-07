Verdensballetten optræder på Broholm Gods: Ungt talent laver koreografi til verdensstjerne

23-årige Tobias Praetorius har lavet koreografi til musik af fynsk komponist, når Verdensballetten gæster Broholm Gods ved Gudme. - Det er en drøm, der går i opfyldelse, siger den unge koreograf, der desværre ikke selv kan deltage ved uropførelsen, da han selv skal optræde i New York.

Den 14. juli har man mulighed for at opleve en række af ballettens helt store stjerner. Dansere fra The Royal Ballet of London, Mariinskij Balletten i Sankt Petersborg og Statsballetten i Berlin er alle repræsenteret, når Verdensballetten for andet år i træk optræder på Broholm Gods ved Gudme. En, der er særlig spændt, er den bare 23-årige danske balletdanser og koreograf Tobias Praetorius fra Den Kongelige Ballet i København. Han har nemlig fået til opgave at koreografere en solo til en vaskeægte verdensstjerne - Marian Walter, der er Berliner Kammertänzer, hvilket er den højst opnåelige titel for en balletdanser i Tyskland. - Det er helt klart en drøm for en ung koreograf som mig, siger Tobias Praetorius, der lavede sin første koreografi i 2017. - Jeg har arbejdet ved Den Kongelige Ballet i syv sæsoner, men det har primært været som danser. Der fokuserer man kun på sig selv og eventuelt sin partner. Men som koreograf har man ansvar for det hele: Musik, lys og trin.

Tredjemanden Tobias Praetorius var sammen med Verdensballettens to musikere - violinist Niklas Walentin og pianist Alexander McKenzie - på besøg i Berlin for at lave dansen sammen med Marian Walter. Selvom de aldrig havde mødt hinanden før, fandt de hurtigt hinanden i musikken, og stille og roligt begyndte koreografien at falde på pladsen. En koreografi, hvor også de to musikere blevet inddraget i dansen. - Vi legede med tanken om, at Marian og Alexander er to venner, der finder et klaver og hygger sig om det. Pludselig dukker Niklas op og bryder ind i det her venskab. Det skaber noget dramatik, men til sidst bliver de alle tre venner og danser sammen, siger Tobias Praetorius. Soloen - der vel nærmest er blevet til en trio - har fået navnet "The Three". På dansk: De Tre. - Tanken er ligesom, hvordan det kan være svært at åbne en tosomhed op for en tredje, men også at man kommer over det, siger Tobias Praetorius.

Fynsk musik Musikken til soloen er "Tango Jalousi" af den fynske komponist Jacob Gade. Det er netop musikken, der er inspireret Tobias Praetorius til at bruge musikerne aktivt i koreografien for at skabe en fortælling om jalousi. Og generelt er koreografen rigtig glad for, at det netop var dette nummer, han skulle lave en dans til. - Der er så meget drama og kant, og samtidig er der også en nærmest jazzet stemning i musikken. Det kommer til at passe perfekt til en forhåbentlig varm, dansk sommerdag, siger Tobias Praetorius. Desværre bliver uropførslen på Broholm Gods uden skaberen selv. Tobias Praetorius er nemlig i disse dage i New York for at danse med Den Kongelige Ballet. Selvom han regner med at fange en anden optræden senere på året, så ærgrer han sig alligevel. - Det er lidt mærkeligt ikke at være med, når det er noget, jeg har kreeret. Men det er nogle af de bedste i verden - både danseren og musikerne - så jeg er sikker på, at de nok skal klare det, siger Tobias Praetorius over telefonen fra New York.