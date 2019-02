Vender ikke tilbage: Betty Glosted har fået stemmeproblemer

Betty Glosted kan ikke gennemføre resten af spilleperioden på "End of the Rainbow" på Bastionen i Nyborg på grund af stemmeproblemer. Hun afløses af Kiki Brandt.

Forestillingen "End of the Rainbow" på Bastionen i Nyborg markerer Betty Glosteds 40-års skuespillerjubilæum, men resten af spilleperioden bliver uden Betty Glosted.

I søndags fik skuespilleren ifølge en pressemeddelelse fra forestillingens medproducent, Allan Wahlers, konstateret ødemer på begge stemmelæber. Hun fik samtidig at vide, at hævelsen ikke kunne styres, og at tilstanden skyldes overbelastning og slitage. Derfor blev forestillingen samme dag aflyst.

Nu lægger det fast, at Betty Glosted ikke vender tilbage i løbet af spilleperioden, der varer til 17. marts. I stedet overtages hendes rolle fra 1. marts af sopranen Kiki Brandt.

Det betyder, at forestillingerne 27. og 28. februar er aflyst, men ifølge Allan Wahlers kan billetkøberne få byttet deres billetter til en af de resterende spilledage eller få pengene retur. Det kan ske ved at kontakte bastionen@nyborg.dk.

- Det er så uendeligt trist, at vi er havnet i denne situation efter alle de mange og lange forberedelser, der har været i forbindelse med "End of the Rainbow", både fra Betty Glosteds og vores side. Denne forestilling var virkelig med til at understrege, hvor dygtig en skuespiller Betty Glosted er, skriver Allan Wahlers.

"End of the Rainbow" handler om den amerikanske stjerne Judy Garlands hårde liv med både med- og modvind, og er ifølge anmelder Lene Kryger en uventet blanding af farce og tragik. Hun gav forestillingen fire stjerner efter premieren 21. februar.

Bag forestillingen står produktionsselskabet Damby & Wahlers, og den er iscenesat af Betty Glosted. De øvrige medvirkende er Jon Lange og Keld Heick. Derudover medvirker Bent Lundgaard, tangenter, Morten Øberg, saxofon, Henrik Hou, trompet, Kristian Karottki, trommer, og Andreas Hatholt, bas. Forestillingen varer to timer og 17 minutter.