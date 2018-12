Vanvittigt show på havnen: Hop i rulleskøjterne til 80'er-præget cirkusvarieté

Dynamo Workspace er et vaskeægte hjertebarn for dem med trang til nycirkus. Den nye cirkusgenre er ved at indtage Danmark med sine udfordrende akrobatiske og legende forestillinger, som ofte inddrager publikum, der bliver omsluttet af gennemførte skæve universer. Denne gang er det et 80'er-præget, Mad Max-inspireret univers - "Arcade Delight" - gæsterne kan træde ind i 15. december på Dynamo på Byens Ø i Odense.

- Jeg har burgerøjne, for jeg får slet ikke sovet. Jeg lagde gulvbrædder på scenen til klokken fem i nat og fik så en times søvn, inden børnene skulle op og i skole, siger Rune Vadstrøm, der sammen med Gry Lambertsen er kunstnerisk leder på Dynamo.

De to ungdomsvenner flyttede ind i den gamle FAF-bygning på Byens Ø i 2017 og har siden da hostet op med den ene nyfortolkning af cirkus og teateroplevelser efter den anden. Den store, gamle havnesilo er Odenses nye oplevelseshus, og projekterne viser sig altid overdådige og gennemførte til punkt og prikke. Det er støtten fra Statens Kunstfond og Odense Kommune, der muliggør de vilde visioner, som holdet på Dynamo virkeliggør.

- Du træder ind i et cirkustelt og blændes af lyset fra otte retro arkademaskiner. Vi snakker de helt gamle som Donkey Kong og de motorcykler, der var for dyre at prøve som barn. Nu er det gratis for alle, siger Rune Vadstrøm.