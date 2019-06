Valgflæsken skal skylles ned med kolde specialøl

Ugens gæsteanbefaler:

Tine Gudrun Petersen, stifter og direktør, SPIS! Odense

1 Valgflæsk

Jeg har glædet mig helt vildt til valget 5. juni. Valget er en fest, demokratiets højdepunkt - dét skal fejres. I år går jeg hen og stemmer for en grøn fremtid til min 10-årige datter, og bagefter går jeg på Anarkist og spiser valgflæsk og drikker kolde specialøl under storskærmen, imens vi venter på, at stemmerne bliver talt op. Der er plads til flere hundrede på Anarkist, så jeg håber at vi ses, når du har været ude og sætte dit vigtige kryds.

Anarkist, Odense, onsdag 5/6, fra kl. 15.

2 Træk i en våddragt

Jeg skal klart med Øhavsmuseet ud og spotte stenalderlandsbyer under havet den her sommer. Jeg forestiller mig, at man kommer til både at overveje sin respekt for livets og for miljøets forgængelighed, når man oplever de oversvømmede bygder på havbunden. Og jeg synes, det er så godt tænkt, at ny viden, natur, motion, kultur og historie kombineres, når man snorkler rundt efter magiske glimt at fortidens Fyn.

Øhavsmuseet, Faaborg, frem til torsdag 1/8.

3 En forståelse for råvarer og ressourcer

Jeg trænger til naturen for tiden: ro, frisk luft, autenticitet, fordybelse. Derfor skal jeg hjem til min gamle kommune og på fladfiskertur med min udvidede familie. Jeg synes, det er så fedt for børn at opleve, hvor maden kommer fra. At være med til at fange og rense fisk til fremtidige madpakker. Jeg tror, det er en vigtig del af almen dannelse. Hvis du også synes det, så find kasketten frem, træk i dit vindtætte tøj og tag med.

M/S Linda, Assens, lørdag 8/6.

Kulturskribent Stine Gjelstrup Hansen anbefaler:

1 Vikinge-weekend

Han er modedesigner, forfatter, multikunstner - og så er han ejer af en vikingeborg. Jim Lyngvild åbner igen i år sine borgdøre op og inviterer indenfor til Fyns største vikingemarked. Kom med ind i det 750 kvm store Ravnsborg, besøg gudehovedet i baghaven og gå rundt blandt de mange boder og bliv inspireret. Borgen er placeret i et smukt, naturrigt område, så mon ikke det bliver på cykel derned og måske forbi Arreskov Sø på hjemturen.

Ravnsborg, Faaborg, søndag 2/6 kl. 10-16.

2 Tour de France

Efter at der flyttede en racercykel ind i mit hjem, måtte interessen naturligt stige for touren - og det gjorde den, for man får en helt anden respekt for faget, når man selv hjuler rundt. Jeg er dog ikke helt ajourført og ej heller klar til at råbe af fjernsynet til juli, så det er overordentligt godt, at Rolf og Ritter kan gøre mig klogere på alt, som er værd at vide om touren, så jeg kan snakke med om etaper, trøjer og stigninger til sommer.

Kulturmaskinen, Odense, onsdag 5/6 kl. 19.

3 Bæredygtig fornyelse

Kunne du tænkte dig at få fornyet garderoben på en bæredygtig måde? Så smut forbi Farvergården på lørdag, hvor Kulturmaskinen og Villa Ville Vintage er gået sammen om at lave et tøjloppemarked. Skulle du finde noget tøj, hvor stoffet i dine øjne ville være bedre tjent på en taske, eller måske drømmebukserne er en smule for lange, så fortvivl ej - tekstilværkstedet har også en stand på markedet og sidder klar med råd til omsyning.

Farvergården, Odense, lørdag 8/6 kl. 10.