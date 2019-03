Vær med til at hylde Tinderbox-taberne

Musik: Selvom man ikke går videre i Tinderbox Band Battle, behøver man ikke give så let op. Da det blev offentliggjort, hvem der gik videre i konkurrencen om at få en tid på scenen til sommerens udgave af Tinderbox, var Mads la Cour ikke længe om at melde ud, at der ville blive afholdt en taberkoncert samme dag, hvor han selv skulle have spillet. Flere andre tabere var med på idéen, så aftenens program byder, foruden Mads la Cour, på både Lite Kite og Oh Nothing.

Taberkoncerten finder sted torsdag 7. marts kl. 20 på Akuja, Lavsenvænget 2, i Odense. /stha