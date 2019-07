Uskyld og humor på Nyborg Vold - med et twist af Jensen

Nyborg: Handlingen er ret beset noget sludder. Og kvindesynet helt uspiseligt.

Men ikke desto mindre er der noget ved den 136 år gamle franske operette "Frøken Nitouche", instruktøren og manuskriptforfatteren Flemming Jensen holder meget af.

- Almindeligvis er det jo sådan, at hvis der er en forestilling, som man synes er noget sludder, så spiller man den ikke. Men her har jeg altså valgt at sige, at handlingen godt nok er noget sludder, men at jeg fandeme også godt lide den. For den er også kær og dejlig. Og så lad os da nyde det, siger manden, som i nu 40 år har underholdt os med både kærlig humor og til tider også skarp satire.

Og at dømme efter stemningen og snakken i kulisserne her kun nogle få dage før Nyborg Voldspils premiere på Flemming Jensens version af "Frøken Nitouche", står barometeret da også på lun luft og latter i Danmarks ældste friluftsteater.

- Det er en balancegang. Men vi holder os til humoren og kammer ikke over i hån, lover han.