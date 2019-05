Univers i farver og fantasi

Kunst: Fire kunstnere udlever alle og hver for sig deres drømme og oplevelser i den nye udstilling "Et univers i fantasi og farver" på Galleri Milo. Jeanette Uldall betragter livet med et lyst sind og bliver nemt inspireret af indtryk i hverdagen. Carlas Caos arbejder i keramik, og hun søger at lave sanseoplevelser i sine værker. Ginette Wien modellerer i stentøj og porcelæn. Kirsten Milo er kendt for sin brug af meget stærke farver i malerierne. Ferniseringen af udstillingen foregår søndag 2. juni hos Galleri Milo i Rynkeby kl. 14 og kan opleves frem til 15. juni./kamjo