De to Skanderborg-drenge Peter Sommer og Klaus Handsome gav tirsdag aften et uforglemmeligt musikalsk foredrag på Polymeren i Årslev.

Det kan godt være, at de kolde fabrikshaller på Polymeren i Årslev kræver varmekanoner at lune op tirsdag aften. Men de to gæster, Peter Sommer og Klaus Handsome, gør deres ypperste for at give de 100 publikummere varmen med muntre historier fra deres efterhånden sølvbryllupsgamle venskab.

De to musikere gik på samme skole i Skanderborg og stødte sammen, da Klaus Handsome som 14-årig begyndte at få trykt sit fodboldmagasin på Peter Sommers fars trykkeri. Aldersforskellen på syv år betød dog, at de først blev egentlige venner, da Peter Sommer som 19-årig begyndte at skrive sange. På det tidspunkt havde Klaus Sommer allerede oplevet mere, end de fleste mennesker når på et helt liv.

- Jeg kastede mig ud i rigtig mange skøre ting, der i bund og grund handlede om, at jeg havde det virkelig dårligt i skolen og var meget usikker på mig selv. Jeg tog blandt andet til Vedbæk som 14-årig for at skrive om fodboldlandsholdet og fik lov til at interviewe Morten Olsen, Preben Elkjær og Michael Laudrup, siger Klaus Handsome, der som 17-årig tog med selv samme hold til VM i Mexico.

Det var noget, der vakte opmærksomhed i Skanderborg.

- Alle vidste, hvem Klaus Handsome var. Han var en lokal berømthed, fordi han mødte alle VM-heltene og planlagde skøre ting som at køre til Indien på knallert, siger Peter Sommer.

Knallertturen blev dog aldrig til noget, fordi Klaus Handsome fik ondt i bagdelen allerede på turen hjem fra Ry, hvor han havde købt knallerten.

I stedet besluttede han sig for at blaffe. Et valg, der via mange omveje resulterede i, at han fik sit kunstnernavn.

- Jeg havde tomlet hele vejen til Egypten, hvor jeg boede på Hotel Lotus i Kairo med en elsker, jeg mødte i elevatoren. Da jeg skulle ringe til min mor, kunne damen i omstillingen ikke finde ud af at sige Klaus Kjeldsen Hansen, så min elsker foreslog, at jeg sagde Klaus "Handsome", fordi Handsome lød lidt som Hansen, siger Klaus Handsome og får samtlige gæster til at le.