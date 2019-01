Unge synger den danske sangskat igennem på en lørdag

Musik: Fællessangskulturen oplever i disse år en opblomstring, og i 2020 udkommer en ny udgave af Højskolesangbogen - men hvorfor nu det? Og hvad får 80 unge til at møde op i Munkebjerg kirke for at synge fra Højskolesangbogen? Disse spørgsmål vil blive vendt, og der vil blive sunget sange fra det gode gamle og det gode nye, når Munkebjerg kirke afholder højskoledag lørdag 2. februar kl. 9-15. Dagen starter med fælles morgenmad hvorefter Mette Sanggaard Schultz vil fortælle om proceduren for udvælgelse af sange og salmer til Højskolesangbogen. Hun vil derudover give sit bud på højskolesangens betydning igennem tiderne og højskolesangens relevans i dagens Danmark. Efter middag tager organist, korleder og komponist Erling Lindgren over, og han vil lede eftermiddagens sange. /stha