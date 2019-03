Amalie Langballe har også boet i Odense, hvor hun studerede litteraturvidenskab. Her kom hun blandt andet her på Café Cuckoo?s Nest. I dag bor hun på Østerbro i København. Foto: Sugi Thiru

26-årige Amalie Langballe er vokset op i Stenstrup og debuterer snart som forfatter. Hendes roman bygger blandt andet på egne erfaringer om at miste sin mor og rammes af sorg.

Amalie Langballe var 10 år, da hendes mor fik diagnosen knoglemarvskræft. Dengang - i 2002 - regnede lægerne med at kunne holde liv i Amalies mor et par år, mens moderens håb var at opleve Amalies konfirmation. Det nåede hun og meget mere. - Mor døde i 2016. "Kun langsomt begynder man at forstå, at kræft ikke kommer for at fortælle en noget eller belære en om noget, men derimod kun kommer for at male byen rød, og med male byen rød mener jeg, at kræft bare er kommet for at celledele sig som en sindssyg". (Uddrag fra bogen) Hver gang Amalie siger "mor", stikker det lidt i hjertet. Måske er det fordi, hun ikke omtaler sin mor med det mere afstandtagende og forklarende "min mor", men blot siger "mor". Den eneste mor. Hende, der gav Amalie livet, men også et tidligt møde med frygt og lidelse og senere død, sorg og savn. Særligt sorgen har Amalie tænkt over, og det er der kommet en roman ud af. 7. marts debuterer hun som forfatter med "Forsvindingsnumre", der handler om den unge kvinde Agnes, som også mister sin mor. Amalie er ikke Agnes. Agnes er ensom, mere skrøbelig og gør ting, Amalie ikke kunne finde på. Men sorgen og savnet deler de, selv om Agnes' sorg er en opstrammet og den værste version af Amalies.

Amalie Langballe Født 1992, opvokset i Stenstrup ved Svendborg.Har læst litteraturvidenskab i Odense i halvandet år.

Uddannet journalist fra Danmarks Medie-og Journalisthøjskole i Aarhus.

Arbejder som freelancejournalist og ghostwriter for forlaget People's Press.

"Forsvindingsnumre" er hendes debutroman.

Bor på Østerbro i København.

"Et ansigt i sorg er lavet af glas. Det er gennemsigtigt og skrøbeligt, og det kan splintre. Det er ikke et ansigt for de uindviede. Det er et ansigt, som du, uanset hvordan du prøver at undgå det, kommer til at se i glimt i spejlet om morgenen og i butiksruders genspejlinger." (uddrag fra bogen). Foto: Sugi Thiru

Det, jeg ikke forstår Morens sygdom fyldte i Amalies barndom, men den var ikke hverdags-definerende. En transplantation med stamceller gjorde, at moren havde det forholdsvist godt, indtil Amalie kom i 9. klasse. - Mor var meget funktionel i de fleste år. Hun var sygeplejerske og fascineret af de nye behandlingsmetoder, der hele tiden kom. Hun talte åbent om de praktiske og tekniske ting, men ikke så meget om sine følelser. Jo, jeg var bange for at miste hende, men ellers var min barndom normal, og jeg kunne også blive teenagesur på hende. Når jeg ser tilbage, er sygdommen sekundær, og jeg mærker også taknemmelighed over, at vi fik så mange relativt gode år. Det er savnet, og det at have mistet, som fylder, fortæller Amalie Langballe. "På stjerneklare nætter, når vi sad oppe i sofaen på første sal eller stod ude i indkørslen med øjne rettet mod himlen, kunne mor finde på at sige: "Det er ikke til at fatte, at det er uendeligt". Men jeg har det anderledes. Det er det endelige, det, der ikke kommer tilbage, jeg ikke forstår". (Uddrag fra romanen)

Flugt I romanen mister Agnes grebet om virkeligheden. Ting bliver væk for hende, og på et tidspunkt forsvinder hun selv til det nordligste Norge. Hun begynder at kommunikere med en dukke og en forlængst uddød fugl og spørgsmålet er, om hun kan finde tilbage til virkeligheden. - Jeg har gerne villet gengive den form for vanvid, der kan opstå ved sorg, for den har jeg ikke set beskrevet før. Det der med, at man føler, at man bliver væk fra virkeligheden, at der kommer en membran mellem dig og den virkelige verden. Det er en meget grundlæggende følelse, jeg selv havde efter at have mistet mor, og den gennemsyrer romanen. Der kan opstå en tanke om, at alt, hvad der fremover kan og vil ske, er ligegyldigt - en form for følelsesløshed, siger Amalie Langballe. Sex er en anden af måderne, Agnes forsøger at forsvinde på, og det beskrives ligeud og uden bløde, metaforiske indpakninger og kærlighed. - Sex er ikke smukt i min roman. Det er en måde at betone Agnes' mekaniske reaktioner, men også et udtryk for, at sex for mig og måske generelt min generation er en slags sport. En leg, og at der er kommet flere og hårdere retter på menuen, siger Amalie Langballe. For Agnes er sex først og fremmest orgasmens 10 sekunders flugt fra den altdefinerende sorg.

Bliv, når jeg siger gå! Hvad skal man sige til mennesker i sorg? Hvordan kan man hjælpe? I romanen taler Agnes om, at man som sorgramt bliver en byrde for andre. En tung bagage for bæreren, der alligevel ikke kan lade være med at føre regnskab over sliddet med "at have styr på lortet". At tiden ikke læger sår, fordi man netop hele tiden kommer til at pille sine sår åbne igen. Det eneste, der lindrer noget som helst her i tilværelsen, er mennesker, der bliver, når du beder dem om at gå, og kommer, når du siger, at de skal blive væk, mener Amalie Langballe. - Sådan har det været for mig. Man behøver ikke sige så meget, men siger man noget, skal man ikke være bange for at sige noget forkert, for man kan ikke gøre tingene værre. Amalie mener også, at man skal være forsigtig med at dømme de venner, som måske bliver væk. - For det gør dem ikke til dårlige venner, men blot til mennesker, der ikke kan håndtere krisesituationer. Man er nødt til at være lidt tilgivende og regne med, at de gør deres bedste.

Altid anderledes Den nye forfatter ser alvorlig ud. Hendes lysbrune øjne har et uudgrundeligt glimt, mens munden spørger, om vi er færdige nu. Amalie Langballe nyder ikke at være i centrum. Hun ser sig selv om en outsider. Det har hun altid været, siger hun. Hendes far, der er pensioneret læge, kommer fra København, moderen kom fra Randers, og familien, der også tæller to søskende og to halvsøskende, slog sig ned i først Svendborg og siden Stenstrup. Det har Amalie, der uddannet journalist, også skrevet om. I en klumme skrev hun blandt andet om Stenstrup, at det er her, man tjener hvide penge på hverdage og sorte i weekenden. At man bor i huse, fordi det ikke kommer andre ved, hvad der foregår bag hjemmets fire vægge, men at der alligevel er flere historier end sandheder. Jeg er glad for at være slippet ud af Stenstrup, men kun fordi jeg blev ked af, at jeg aldrig fandt ud af, hvordan man blev, skrev hun. - Selv om vi boede i Stenstrup i mange år, forblev vi outsidere. Min far var jo læge, og den slags bliver der set både op til og ned på. Mor var klassisk smuk - ikke en kone. Og jeg var den klogeste i min klasse. Jeg var ikke ensom, jeg havde veninder, men jeg fik en grundlæggende følelse af at være anderledes. Det er måske min skæbne ikke at passe ind nogen steder, men Stenstrup har lært mig at trives med det. Amalie vil gerne skrive flere romaner, men kun, hvis nogen vil læse hendes første. Her ligner hun de fleste andre journalister, for der er ikke noget ved at fortælle historier, hvis ingen gider læse dem, siger hun. Amalie Langballe: "Forsvindingsnumre", 200 sider, Lindhardt og Ringhof, udkommer 7. marts.