Undergang og kulturmøde på Teater Momentum i december

Scene: I december måned er der to gæstespil på Teater Momentum i Odense. Fra tirsdag 4. december til fredag 7. december opføres forestillingen "Dette er vand". Forestillingen er en komedie om os selv, verdens undergang og menneskers hensynsløshed overfor hinanden. Ved hjælp af sort og dyster humor tegnes et skarpt billede af, hvordan menneskeligheden og nærværet gradvist forsvinder i vores verden i dag. Vi skal dog stifte bekendtskab med P, der ivrigt forsøger at række ud og finde de ægte relationer. Fra lørdag 15. december til søndag 16. december kan publikum glæde sig til opførelsen af den musikalske fortælling "Job - et enkelt menneske", der handler om, hvordan det enkelte menneske håndterer mødet med en ny kultur, et nyt sprog - et nyt liv. /stha