Ufoer i Odense og Haderslev, spøgelseslys i Aarhus og mænd, der varsler død i Bovbjerg

2. Odense

Her kan man blandt andet opleve ekstraordinære rumskibe over byens lyskryds. På baggrund af de mange historier og fortællinger om ufo'er, siger Bo Bomuld:

- Det er kommet bag på mig, hvor stor en chance, man egentlig har, for at opleve en ufoi centrum af Odense. Jeg vil tro, at Odense er den by i landet, det er mest sandsynligt at se en ufo i, hvis man opholder sig i bymidten.

I Odense kan man også høre en lille piges dødsskrig, der hænger i luften ved Klosterbakken, og ved Odense Slot er der morderiske genfærd.