Udstillinger der skal gøre en forskel for fremtiden

Kunst: "Fra udsat til værdsat" er titlen på et samskabende projekt søsat af Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg, hvor deltagerne, som alle er udsatte borgere, siden november sidste år har arbejdet på at give museets gæster en oplevelse udover det sædvanlige, når de både fortæller skæbneshistorier fra Fattiggården og deres egen historie. Lørdag 1. juni kl. 13 åbner udstilling, og kl. 14.15 kan de besøgende gå rundt på museet og høre skæbneshistorier fortalt af de deltagende i projektet. Samme dag og samme tidspunkt er der også fernisering på en kunstudstilling, der giver et autentisk og barskt indblik i den fynske kunstner Henrik Jürgensens liv, der bærer præg af en lang kamp med og mod et stofmisbrug. Formålet med de to nye tiltag er at skabe en inkluderende platform, hvor formidling af fortid og nutid kan gøre en forskel for fremtiden. /stha