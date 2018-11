Udstilling højt mod nord

Udstilling: Billedkunstner Kurt Servé udstiller de kommende måneder en række af sine værker i Nordatlantisk Hus i Odense. Udstillingen er netop åbnet, og den hænger til og med 10. januar. Gennem mange år er den fynske kunstner draget mod nord med kikkert og tegnegrej for at finde den storslåede, barske og uberørte natur. Rejserne har ført ham flere gange til Nordatlanten, ikke mindst til Færøerne, hvor han har været utallige gange. Mykines - den yderste ø mod vest - er Kurt Servés favorit på Færøerne. Her er den voldsomme og barske natur, han søger - store fuglefjelde, masser af hav og lys, og ensomheden, roen og uforstyrretheden. Blæsten, kulden, mystikken og det skiftende lys er det, der vækker hans sanser og kommer til udtryk i malerierne på den aktuelle udstilling med titlen "Højt mod nord". /sisø