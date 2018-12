Ole Vedby Jørgensen har malet Drigstrup Kirke ind i det ene af sine landskabsbilleder - og det er der god grund til, for her ligger Fritz Syberg som bekendt begravet. Foto: Malene Birkelund

Landmalerne tager Fritz Sybergs motiver med sig, når de rykker ind på Johannes Larsen Museet. Der er fernisering på fredag.

Der findes et område i Kerteminde Kommune, som hedder Sybergland, men alle, der kender Fritz Sybergs historie, ved, at fynbomaleren ikke holdt sig inden for den matrikel, der passer nutidens jordejere. Derfor er de 12 landmalere, der er med på Johannes Larsens næste store udstilling "Landmalerne i Sybergland", også vandret længere ud i naturen med deres staffeli, end nutidsnavnet "Sybergland" rækker. - Vi siger selv, at vi til udstillingen er gået på jagt på Sybergs jagtmarker, men vi har også valgt nogle områder fra. Fyns Hoved for eksempel, siger kunstmaler og initiativtager Ole Vedby Jørgensen, der til dagligt bor i det, han selv betegner som Sybergs baghave - Drigstrup. Et område, som Fritz Syberg for 100 år siden overfor forfatteren Otto Gelsted beskrev med sætningen: "herfra æ' der lige køj't til alle fire si'er", og som derfor fik sit navn. Men også et område, som i de forløbne år har været under stor forandring i form af nybyggeri, anlæggelsen af en golfbane og et rekreativt område med søer og vandløb, uden at kunstnerne har mistet blikket for, hvad naturen her kan.

Om udstillingen Landmalergruppen består foruden Ole Vedby Jørgensen af Hans Peter Hansen, Peter Bork-Johansen, Mogens Sjøgård, Esben Eriksen, Jørgen Hinke, Keld Nielsen, Kurt Servé og Kirsten Muchitsch Hesselager. Desuden er to gæstemalere - fuglemaleren Helge Larsen og Kamilla Talbot, der er barnebarn af Johannes Larsen og maler akvareller - inviteret med på udstillingen.Det er anden gang kunstnergruppen udstiller på museet, første gang var i 2007. Derudover kan man se kunstnerne på forskellige gallerier.

En af landmalernes gæster er fuglegrafikeren Helge Larsen. Foto: Malene Birkelund

Interesse for historien Udstillingen giver et bud på, hvordan kunstnere i 2018 tolker den nordøstfynske natur, og selv om enkelte af Fritz Sybergs værker udstilles sammen med de nye malerier, har det ikke været meningen, at de nye værker skulle være inspireret 1:1 af hans. Hvor de nye malerier er skildret henne, vil dog være tydeligt for alle, for på udstillingen bliver der hængt kort op, så man præcis kan se det. Og den viden har udfordret kunstnerne, fortæller Ole Vedby Jørgensen: - Jeg har ikke selv undgået at tænke på, at folk nu kan komme og sige, "hov, det træ står da ikke lige dér", for sådan bruger vi jo normalt vores kunstneriske frihed til at skabe den særlige fortælling, vi er interesserede i. Derfor er mine malerier til den her udstilling nok blevet en del mere topografiske, siger han og peger Drigstrup Kirke ud, som han har malet med på et af sine malerier. Af den indlysende grund, at Fritz Syberg ligger begravet dér. - Jeg dumpede i historie i skolen, men fynbomalernes historier har altid interesseret mig, siger han, der nu og da har ansættelse som rundviser på Johannes Larsen Museet og også ind imellem har optrådt udklædt som Johannes Larsen, når der har været skoleklasser på museet.

Man vil også kunne se eksempler på Fritz Sybergs egne fortolkninger af den egn, der siden har fået hans navn på sig. Og disse to - som er malet med en måneds mellemrum i 1926 - er netop kommet fra konservator og skal udstilles første gang. Foto: Malene Birkelund

Land versus by Ole Vedby Jørgensen har altid følt sig mere hjemme i det klassiske landskab end i nogen af de andre tendenser inden for maleriet som eksempelvis punk, der herskede i de år, han blev uddannet fra Det Fynske Kunstakademi midt i 1980'erne. - Jeg har selvfølgelig prøvet at male abstrakte billeder - det har alle nok - men de talte ikke til mig på samme måde. Jeg føler mig hjemme i naturen, og jeg kan se, at jeg nok er en romantisk maler som Fritz Syberg, konstaterer han. - Det er som om, man kan spore en større interesse for landskabsmalerierne i dag end de seneste årtier. Og det er i hvert fald blevet mere acceptabelt at male naturen igen, siger han. Samtidig mener han, at man stadig kan spore en forskel på den måde, kunstnere angriber naturen på. En modsætning man kan kalde land versus by, for en kunstners syn på naturen afhænger ifølge Vedby Jørgensen af, om han eller hun bor i byen eller på landet: - Jeg er vokset op på landet, og jeg tror på, at man ser på naturen med andre øjne, når man altid har været i den. Det er detaljer. Som når en maler fra byen kalder halm for en "høballe", eller når man lægger mærke til fugle, selv om man befinder sig inde i byen frem for at kigge på vinduer. Jeg synes også, at by-kunstnerne generelt har et mere politisk fokus på naturen. De tager for eksempel fat i klimaforandringer, mens vi i højere grad skildrer hverdagshistorierne på landet, som de er, filosoferer han. Ud over inden længe at kunne ses på Johannes Larsen Museet, hænger Ole Vedby Jørgensens egne malerier fast på Vikingemuseet Ladby og i flere private hjem. Udstillingen har fernisering fredag 14. december fra 16-18 og kan derefter ses frem til 3. marts 2019.

For maleren Ole Vedby Jørgensen har udstillingen budt på de samme motiver, som han plejer at benytte sig af - nemlig dem i Sybergland, hvor han selv bor. Alligevel har det haft betydning at skulle male op til en udstilling med Syberg i tankerne, siger han. Foto: Malene Birkelund

Peter Bork-Johansen hedder kunstneren bag den mere drømmende tilgang til naturen omkring Kerteminde. Foto: Malene Birkelund