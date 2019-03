Udsolgt på stribe: Billetterne revet væk til genforenet Malurt

Det kom som en stor overraskelse for mange, da Michael Falch under sin akustiske solokoncert i Det Kongelige Teater søndag aften hev medlemmerne af Malurt på scenen under ekstranummeret, "Mød mig i mørket".

Publikum fik sig en gedigen overraskelse, da Malurt ikke blot spillede med på ekstranumrene men også proklamerede en turné i begyndelsen af 2020.

- Vi gør det i anledning af 40-året for vores debut "Kold Krig" fra 1980, og det sker i form af en eksklusiv forårstur i 2020, siger Michael Falch.

Det var en The Rolling Stones-koncert, der fik de fem medlemmer til at overveje et comeback.

- Vi fulgtes alle fem til Parken, sidst The Rolling Stones var på besøg. Mens vi stod der, viste det sig, at vi kollektivt blev ramt af en brændende lyst til at mærke den der specielle Malurt-ånd igen. Vi spurgte hinanden, om vi gamle blodsbrødre mon kunne nå at realisere det, mens det er tid, og alle mand stadig er i fuld vigør? Og om vi så også var villige til at betale prisen for at komme helt op i omdrejninger igen og få det til at blive til virkelighed. Det gav vi hinanden hånden på, og vi tillader os at tro på, at det også ville glæde mange andre derude, siger Michael Falch.

Torsdag 5. marts optræder Malurt på Magasinet i Odense, og den koncert blev udsolgt på få minutter. Derfor melder bandet ud, at det giver en ekstrakoncert onsdag 4. marts.

Malurt-medlemmerne er gået i intensiv træningslejr, og der bankes nu rust og trimmes både musikalsk og fysisk. Michael Falch vil i 2020 blive flankeret af guitaristen Christian "Kedde" Arendt, som han begyndte at spille sammen med som 13-årlig i Tønder, og som i 1977 hjalp Falch med at danne Malurt i Folkets Hus på Jagtvej 69 på Nørrebro. Den anden medstifter af bandet, Peter Mors, er naturligvis på trommer, bassisten er som altid Dia Nielsen, og tangenterne ligger i hænderne på Pete Repete.