Udfordring for fynsk kammermusik: - Det er blevet sværere at få fondspenge

Konkurrencen om de private fondes bevillinger er spidset til i sådan en grad, at etablerede kulturtilbud ikke længere kan få den nødvendige økonomiske støtte. Det fortæller flere initiativer for klassisk kammermusik på Fyn. I sidste ende kan det betyde, at man må droppe ellers velfungerende arrangementer.

- I år ligger vi et sted mellem 25.000 og 50.000 kroner under det budget, som vi havde til kammerorkesteret sidste år. Vi kan klare os nogenlunde igennem året, men hvis udviklingen fortsætter, kommer kammerorkesteret fremover ikke til at spille andre steder end i vores egne bygninger. Det er en skam, for vi er hele regionens musikkonservatorium - ikke Odenses og Esbjergs, fortsætter Kasper Bøg, der mener, at udviklingen skyldes større konkurrence om midlerne.

- Vi er nødt til at trække på fondsmidler, når vi tager ud i landet og spiller. Især når det gælder et større orkester som for eksempel vores kammerorkester, hvor der er mange mennesker og instrumenter, der skal transporteres, siger fundraiser Kasper Bøg.

Lignende meldinger kommer fra Syddansk Musikkonservatorium. Her oplever man, at fondene i stigende grad orienterer sig mod "blivende" ting som for eksempel nye instrumenter, hvorimod det er blevet sværere at få bevillinger til kunstneriske aktiviteter, såsom koncerter.

Klassisk: Et af Danmarks mest etablerede kulturtilbud inden for klassisk kammermusik, Hindsgavl Festival i Middelfart, har i år været nødt til at lave koncertaflysninger og flere andre besparelser. Det skyldes, at man ikke har fået de fondsmidler, som man har budgetteret med.

Udvikling giver bevillinger

Netop den større konkurrence kan ses i mængden af musikfestivaler, der er skudt op inden for de senere år. Tinderbox, Heartland og Generator er tre eksempler inden for rytmisk musik. Men også når det gælder klassisk musik, er der nye skud på stammen, så som Odense Barokfestival og Kammermusikfestival på Lundsgaard Gods. Sidstnævnte, der blev afholdt første gang i 2014, har nydt godt af, at fondene tilsyneladende gerne vil give penge til projekter i udvikling.

- Kammermusikfestivalen har rigtig mange nye tiltag år for år, og det, oplever vi, at fondene er meget villige til at støtte. Jeg synes egentlig, det er fint, at fondene lægger vægt på, at man udvikler sig og tænker nyt. Men omvendt risikerer man, at det går ud over nogle af de etablerede kulturtilbud, der jo fungerer rigtig godt, som de er, siger festivalleder Jens Elvekjær.

Denne analyse er man enig i hos en af de mest etablerede kammermusiktilbud på Fyn, Kammermusik Odense, der holdt sin første koncert for mere end 150 år siden. Foreningen har ikke ulig Hindsgavl Festival valgt at stå fast på sin filosofi om at lave klassiske kammermusikkoncerter af høj kvalitet, og det er fondene ikke nødvendigvis interesserede i at støtte. I stedet har foreningen fundet pengene andre steder.

- Fondsmidler udgør en mindre og mindre del af vores finansiering. Heldigvis oplever vi samtidig en stigende tilslutning af betalende medlemmer i foreningen, og det gør, at vores budget faktisk er blevet større. Jeg kan ikke sige, hvordan det ser ud om fem år, men lige nu ser vores strategi ud til at virke, siger Kammermusik Odenses mangeårige kasserer, Mogens Hørder.