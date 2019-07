Udenlandsk Hindsgavl-succes: Kunstnere ombookede fly klokken fire om natten for at blive

Festival: I søndags afsluttede Hindsgavl Festival sin 51. udgave med et positivt resultat sammenlignet med sidste år.

- Sidste år havde vi 238 besøgende per koncert. I år er vi oppe på 242 i snit, fortæller festivalleder Bernard Villaume.

- I alt har vi solgt 4350 billetter, så vi nærmer os kapacitetsloftet på 5000, siger han.

Især det udenlandske publikum var et af lyspunkterne ved dette års festival.

- Vi fik besøg af et stort britisk rejsebureau, som næste år vil sende besøgende til festivalen. Vi har også fået en stigning i det tyske publikum, siger Bernard Villaume:

- Det er fantastisk, at folk, der kan se verdensstjerner på ugentlig basis i Berlin, vælger at tage hele vejen til Danmark og Hindsgavl Slot for at opleve vores program.