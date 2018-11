Tysk teaterinstruktør: Vi kan behandle voldens historie i dramatikken

Fyens Stiftstidende mødtes med en af de meste prominente instruktører inden for dokumentarisk teater, Hans-Werner Kroesinger, da han deltog i Reumertsalonen "Hvordan gør dokumentaren os klogere på hinanden?" på Teater Momentum i Odense. Foto: Amalie Klitgaard

Det armenske folkedrab og døden på Middelhavet. Intet er for stort til at blive fortolket af Hans-Werner Kroesinger, når han laver dokumentarisk teater. Den tyske instruktør har besøgt Teater Momentum.

Teater: Efter 50 produktioner og 20 år senere er den tyske teaterinstruktør Hans-Werner Kroesinger blevet lidt af en ekspert i konflikter og massemord, om det gælder Tysklands første folkedrab i et koloniseret Namibia eller opførslen af Berlinmuren. Rwanda, Libanon eller Kosovo. Tidligere på efteråret besøgte han Teater Momentum i Odense. - Vold er en del af vores historie. Især som tysker. Og vold fortæller meget om mennesket generelt. Sådan forklarer teaterinstruktøren- og forfatteren om sit fokus på voldens historie, der ifølge ham er en af de bedste måder at undersøge samfundet på de skrå brædder. For i konfliktsituationer lærer man om godt og ondt, hvordan folk reagerer, hvor civiliseret samfundet er - og allermest, hvor hurtigt et samfund kan skifte. Hans-Werner Kroesinger oplevede det selv, da han i 1988 arbejdede på sin første teaterforestilling "Hamlet Machine" i daværende Østberlin, trods det at han kom fra Vesttyskland. For da de startede på produktionen fandtes DDR - da de var færdige 18 måneder efter, var muren væk. Med det forsvandt det samfund, der indrammede hans og mange andres liv - og dermed også rammen for opsætningen og fortolkningen af teaterstykket. - Det skaber en særlig situation for kunsten, fordi det forstås anderledes ud fra konteksten. Der fandt jeg ud af, at jeg ikke nå hen til det, jeg ville, med et normalt teaterstykke. Med dokumentar kan jeg. Fiktionsteater manglede simpelthen hold i virkeligheden. En virkelighed, der har mange forskellige perspektiver, og alt efter tidspunktet har forskellige rammer i samfundet. Siden 1990'erne har han derfor sammen sin partner, dramaturg og dokumentarfilmskaber Regina Dura læst helt op mod 2000 sider og brugt 10 måneders intens research på hver forestilling - lige fra biografier til jobansøgninger, pressemeddelelser, artikler, sange og politiske taler.

Jeg har indset, at vi er i en tid, hvor det virker meget let at få information, men det bliver ikke brugt. Det er meget mærkeligt. Hans-Werner Kroesinger, tysk teaterinstruktør og forfatter

Blå Bog Hans-Werner Kroesinger er født i 1962 i Bonn.I 1984-88 studerede han på Institut for Anvendt Teatervidenskab på Justus Liebig Universitetet i Giesen.



I 1989 blev han ansat som kunstnerisk samarbejdspartner på produktionen af "Hamlet/Hamletmaskine" på Deutsches Theater Berlin.



Siden 1993 har han arbejdet som forfatter og instruktør på sine egne stykker, blandt andet på Staatstheater Stuttgart, Berliner Ensemble og Theater Augsburg.



I sine dokumentariske teaterstykker laver Hans-Werner Kroesinger en collage af originale tekster, aktuelle dokumenter og litterære og teoretiske tekster. Omdrejningspunktet er ofte voldelige konflikter.



Han betragtes som en af de ledende fortalere for dokumentarisk teater.

Menneskets blinde vinkel Når man bruger op mod et år på at dykke ned i den dokumentjungle, der ofte gemmer sig bag verdens mest voldelige konflikter, er der ofte for meget til ét teaterstykke. Derfor skal Hans-Werner Kroesinger ligesom enhver forfatter, journalist eller privatperson vælge bestemt information for at kunne fortælle sin historie. Men hvis det skal være dokumentarisk teater og ikke bare drama, skal det være så sandt som muligt. Derfor forsøger han og Regina Dura altid at udvælge modsigende information: - Sådan er livet bare, siger Hans-Werner Kroesinger med et småskælmsk grin: - Du skal altid tage stilling, men du skal også altid prøve at få så meget information som muligt, før du tager din beslutning. Det gælder for mig, men også for alle andre. Heldigvis er teatret en fantastisk medspiller, fortæller teaterinstruktøren. For selv om du har mange forskellige perspektiver, behøver du ikke fortælle historien korrekt tidsmæssigt - du kan hoppe frem og tilbage, vise flere ting på en gang og ændre hele situationen. Her nævner han eksempelvis forestillingen "MorTal Combat - The Kosovo Files" fra 2000 om Kosovo-krigens mange forskellige narrativer, som de gjorde publikum opmærksom på ved at dele teatersalen op i tre. Hver gruppe oplevede herefter forskellige foredrag om patologi, ødelagte civile bygninger eller massakrer af en albansk familie for at få dem til at reagere forskelligt på det efterfølgende fælles hovedstykke. For sådan var virkeligheden på NATO-pressekonferencerne, hvor deltagerne hørte forskellige officielle svar alt efter, hvilken de deltog i. For sådan er virkeligheden - opdelt og forskellig alt efter, hvem du er, hvor du leder, og hvorfra du kommer. Det har vi det bare med at glemme i nutidens informationsjungle, som de færreste har tid og overskud til at kæmpe sig igennem.

Vigtige produktioner

1996: "Q&A - Questions & Answers" hvor publikum oplever et interview med den tyske SS-officer Adolf Eichmann på forskellige måder med det formål at vise, hvor modstridende virkeligheden er.

2000: "MorTal Combat" om Kosovo-krigen.

2002: "TRUTH - Commissioned by the Heart of Darkness" om kontrasten i "sandheden" set gennem dokumenter fra den belgiske koloniale historie og den sydafrikanske Sandheds- og Forsoningskommision.

2009: "Ruanda Revisited" om folkedrabet på en million Tutsier i Rwanda i 1994.

2015: "Musa Dagh - Tage des Widerstands" om det armenske folkemord.

2016: "Greacomania - 200 years" om tysk-græske relationer og den græske finanskrise. Siden Hans-Werner Kroesingers debut i 1993 har han skrevet og instrueret over 50 dokumentariske teaterstykker. Her er et udpluk:

Tag selv ansvar - Jeg har indset, at vi er i en tid, hvor det virker meget let at få information, men det bliver ikke brugt. Det er meget mærkeligt. Svaret fra Hans-Werner Kroesinger om den nye informationsvirkelighed, hvor uanede mængder af data og dokumenter er tilgængelige, undrer ikke - for han er en gammel gæv graver. Hans løsning gør til gengæld måske en smule; simpelthen fordi man sjældent hører den. - Når du siger noget, så googler folk det, og så får de en top 10 over information. Men nogle gange ligger den væsentlige information som nummer 95. Så du bliver nødt til at grave. Det bliver du bare nødt til, siger teaterinstruktøren. Trods han ofte hører folk sige, at det er for meget arbejde at gøre, gælder det dog ikke alle. Han oplever nemlig, at flere og flere unge er interesseret i dokumentarisk teater både som publikum og som teaterinstruktører.

Genfødt gammel tradition Det seneste danske skud på stammen er den kunstneriske leder på Teater Momentum, Anna Malzer. Til sin første forestilling, "Selvtægt", på det lille odenseanske teater, lavede hun også en gennemgående research om asylbrandene i Sverige. Men selve genren dokumentarisk teater er ikke en ny ting. Traditionen startede med den tyske forfatter og dramatiker Rolf Hochhut, hvis forestilling "Stedfortræderen" havde premiere på Die Freie Volksbühne i Vestberlin i 1963. Dramaet handlede om nazisternes jødeudryddelse baseret på dokumentarisk materiale fra krigen og startede en intens debat i det internationale samfund. Ifølge Hans-Werner Kroesinger var dokumentarisk teater døet hen i 1990'erne, da han startede med at lave teater. Men nu er det altså tilbage - og det for det bedre. For i teater kan vi opleve samfundet sammen på en helt speciel måde, siger han: - Der sker lige foran dig. Du er der, og du kan øve indflydelse på det. Og så ser du det sammen med fremmede, som du deler det med. Det er en meget intens oplevelse.