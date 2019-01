Trio i absolut verdensklasse: Brillant Black Friday

Hammondfænomenet Cory Henry optrådte for anden gang inden for et år på Fyn, da han stod på scenen fredag aften på Posten med sin trio. Foto: Simon Staun

Cory Henry var årets oplevelse på Heartland Festival 2018. Fredag aften spillede han med sin Revival Trio, der diskede op med en legende legandarisk koncert på Posten. Hammondspilleren Mikkel Ollerup Tomsen, der står bag bluesjam på Dexter, var med som begejstret gæsteanmelder.

- Det her er den bedste koncert i mit liv. Jeg har aldrig hørt noget lignende, siger en cirka 17-årig pige til en veninde på vej ud fra Posten fredag aften. Hun er langt fra den eneste med begejstringen strålende ud af øjnene efter koncerten med det amerikanske hammondfænomen Cory Henry, der er på Europa-turne med sine trofaste støtter, guitaristen Isaiah Sharkey og trommeslageren TaRon Lockett. Trioen kalder sig The Revival, der betyder genkomst eller genskabelse. Ikke helt ved siden af med den sekstjernede Heartland-koncert i tankerne. Den koncert var aftenens gæsteanmelder, hammondorganisten Mikkel Ollerup Tomsen, ikke med til. Så han oplever Cory Henry for første gang live. Og gæsteanmelderen må flere gange knibe sig selv i armen af benovelse. - At høre Cory Henry på hammondorgel, Moog og keyboard er vanvittigt, fordi han er så åndssvag teknisk dygtig. Jeg stod flere gange under koncerten og tænkte, at jeg aldrig havde set eller hørt noget vildere. Og så trumfede han lige med en endnu mere sindssyg detalje, siger Mikkel Ollerup Tomsen efter koncerten. Han noterede på de to andre i bandet, at Cory Henry lavede nogle ting denne aften, som han ikke har gjort før. - Som musiker kunne jeg fornemme i deres blik, at de var helt og aldeles målløse over, at han igen og igen overgik sig selv. Trommeslageren sad og kiggede helt forelsket på Cory Henry, så fabelagtigt var det, siger Mikkel Ollerup Tomsen.

Trommeslageren TaRon Lockett begejstrede under hele koncerten på Posten. Foto: Simon Staun

Sublim sang af guitarist På setlisten er der blandt andet flere Stevie Wonder-coverversioner, hvor nærmest kun brudstykker af omkvædene var genkendelige. "Living for the City" og "Superstition" skilles ad til atomer og samles igen i næsten ukendelige versioner, hvor bandmedlemmerne på skift får lov at sidde i førersædet. Det er en fornøjelse at overvære, hvordan Cory Henry giver sine kolleger plads. Især fordi de er så bemærkelsesværdigt dygtige, at alt de rører ved, nærmest bliver til guld for ørerne. Jeg kan ikke mindes at have hørt en bedre trommeslager på Posten, siden Bryan Blade optrådte med Daniel Lanois. Guitaristen Isaiah Sharkey imponerer også midtvejs med et ultrakælent bluesnummer, hvor han viser skræmmende vokal styrke. Faktisk overgår han Cory Henry med sin uvirkeligt følsomme stemme. - Isaiah Sharkey blæser mig komplet omkuld med det nummer, hvor han ikke bare spiller sublimt guitar, men synger guddommeligt og oven i købet brillerer med scatsang, hvor han synger tonerne hen over sit guitarspil. Det var befriende at opleve, hvordan alle tre musikere fik lov at funkle, siger Mikkel Ollerup Tomsen.

Cory Henry havde lånt en baspedal af gæsteanmelder Mikkel Ollerup Tomsen, der understreger, at den detalje ikke påvirker bedømmelsen. Foto: Simon Staun

Uovertruffen organist Det, der trækker mest ned, er den sidste halve time, hvor det bliver for trivielt og ensformigt under et 20 minutter langt ekstranummer. - Publikum elskede at synge med på sangen "NaaNaaNaa", hvor omkvædet gentages i det uendelige, mens der klappes og danses fra side til side i salen. Men rent musikalsk bliver det lidt for tyndt, konkluderer Mikkel Ollerup Tomsen. Anmelder og gæsteanmelder er rørende enige om, at koncerten fortjener fem stjerner. - Jeg går hjem med en sjælden god fornemmelse i maven og konstaterer, at Cory Henry er et fænomen i lige så høj grad, som han er musiker. Jeg kan ikke mindes at have hørt så fænomenal og teknisk uovertruffen en organist, siger Mikkel Ollerup Tomsen. Ud over en femstjernet koncert kan han glæde sig over, at Cory Henry har fikset den baspedal, han lånte til koncerten. - De ringede i formiddags og spurgte, om jeg kunne låne dem en baspedal, så jeg drønede ned til mit øvelokale og hentede den. Den virkede ikke helt, som Cory Henry ønskede, så han lånte en værktøjskasse på Posten og reparerede den. Det er sgu meget tjekket at kunne sige, at én af verdens bedste organister har fikset ens baspedal, konstaterer Mikkel Ollerup Tomsen. Om koncerten: Posten, Odense, fredag 25. januar: Cory Henry Trio - "The Revival"

Publikum på Posten fik noget for pengene fredag aften, da Cory Henry Trio spillede over to timer. På Heartland i maj blev det kun til 50 minutter. Foto: Simon Staun

